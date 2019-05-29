NBA／冠軍賽執法名單出爐 最爛3裁判都上榜

2019-05-29 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



佛斯特(右)執法經驗豐富，這是第12次入選總冠軍賽裁判，卻是球員票選「聯盟最差裁判」前三名。 歐新社 分享 facebook

NBA總冠軍賽台灣時間周五早上開戰，聯盟今天公布12名執法裁判名單，共有2名總冠軍賽「菜鳥」入列。

路易斯（Eric Lewis）和費茲傑洛（Kane Fitzgerald）過去從沒總冠軍賽執法經驗，成為今年裁判新面孔，對照組則是卡拉漢（Mike Callahan），他將16度參與總冠軍賽，另名裁判佛斯特（Scott Foster）則是第12次。

12名裁判名單還包括布拉德斯（Tony Brothers）、卡普斯（ James Capers）、戴維斯（Marc Davis）、高伯（John Goble）、格斯里（David Guthrie）、麥羅伊（Ed Malloy）、菲利浦斯（Jason Phillips）和薩巴（Zach Zarba），其中格斯里是去年總冠軍賽執法菜鳥，今年連莊入選。

總冠軍賽裁判評選標準是基於前三輪季後賽的執法表現，12名裁判至少都會在總冠軍賽亮相1次；總冠軍賽採7戰4勝制，由東區代表暴龍隊擁有主場優勢。

不過美國媒體《The Athletic》本季曾請球員做過票選，超過50名球員有對「聯盟最差裁判」進行投票，得票率前3名分別是布拉德斯、佛斯特和戴維斯，3人都是今年總冠軍賽執法裁判。