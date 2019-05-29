東奧／鄭兆村、文姿云聯手代言 PK瑜珈過招

2019-05-29 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



鄭兆村（左）和文姿云PK瑜珈動作。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

同樣列入東京奧運黃金計畫的田徑亞洲標槍紀錄保持人「黃金右臂」鄭兆村和空手道「小清新」文姿云，今天攜手為瑜珈健身集團站台，成為年度代言人的兩名菁英好手還現場示範瑜珈平衡動作「PK」，形成難得的較勁畫面。

「這好像神龍擺尾，愈來愈晃！」鄭兆村開玩笑形容自己先失去平衡的感想，不過他也提到，瑜珈、體操一直都是日常訓練菜單之一，可以幫助增加身體柔軟度。

文姿云則透露，自己柔軟度不是太好，最初是手很難碰到腳，在拍攝代言廣告時吃了些苦頭，不過在專業老師帶領調整下幫助肌肉放鬆，最後還是有完成任務，她說：「瑜珈會用到很多小肌肉和身體控制，緊繃的肌肉就有改善。」

鄭兆村已經拿到明年東京奧運門票，是中華田徑隊第一人，世界排名曾居首位的文姿云也在為東奧資格努力，接續除了到上海和加拿大參賽搶積分，更瞄準7月亞錦賽，喊出4連霸的她笑說：「一定要繼續堅持，因為我不喜歡輸的感覺！」

她和鄭兆村努力爭取佳績的「真英雄」故事受來自新加坡的TRUE集團注意，東奧前特別邀請兩人擔任代言人，並推出「尋找真英雄計畫」，從6月1日起的活動除祭出免費會籍、教練課程等獎勵，還將送兩位幸運兒到東京看奧運。

TRUE集團執行董事長史奎謙表示，集團已深耕台灣十多年，台北世大運時看到台灣選手的努力，這次邀請鄭兆村和文姿云代言是個起點，希望透過支持台灣本土運動員，並結合體育署體育運動贊助資料庫媒合平台，將網友投票數轉為捐款，實際幫助到運動員。