歐冠盃╱拚決賽出場 凱恩喊話主帥：我準備好了

2019-05-29 19:31 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



熱刺明星前鋒凱恩（Harry Kane）表示，他的傷勢已經徹底痊癒，充分做好在歐冠決賽中出場的準備。 廖廷儀 分享 facebook

歐洲足球冠軍聯賽將於6月1日舉行，由利物浦與熱刺上演一場「英超內戰」。熱刺明星前鋒凱恩（Harry Kane）表示，他的傷勢已經徹底痊癒，充分做好在歐冠決賽中出場的準備。

現年25歲，凱恩是4月9日在對曼城的歐冠八強賽中左腳踝關節受傷，主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）坦言，本來以為凱恩的球季已經提前報銷。

但凱恩恢復神速，不但能趕上歐冠決賽，甚至還強調上周末就已經感覺出場不會是問題。

「我感覺很好，現在已經沒有什麼大礙，」凱恩說，這位熱刺隊長還表示，現在距歐冠決賽還有幾天時間，他需要把身體調整到最佳狀態，「能否出場就由主帥決定，他將進行評估，最後決定我是否做好復出準備。」

凱恩是目前英格蘭足壇最佳前鋒之一，本季兩次受傷，前後共有六周沒有出場，但仍然在各項賽事中攻入了24球。

波切蒂諾認為，凱恩其實並沒有完全康復，不過不管他是否能夠出場，熱刺肯定能夠擊敗利物浦。

「我不能說他已經百分之百恢復，」波切蒂諾說，「不過，不管他到時是坐在替補席上還是首發出場，我們都認為他現在的恢復態勢對全隊是個積極的信號。」

波切蒂諾表示，如果凱恩能夠通過賽前醫生的健康評估，他當然會非常高興，但他現在首先考慮的是全隊的利益。

「你看看我們晉級決賽的歷程吧，凱恩受傷後，你看看我們的發揮，我並不是說他不是隊裡最優秀的球員，相反的，我認為他是世界上最好的前鋒之一，可以排在前三，」波切蒂諾說，「但我們首先考慮的是擊敗利物浦奪冠，他能夠上場當然好，如果不能出戰，其他球員也能夠取得勝利。」