法網／首盤吞貝果後逆轉 大坂直美：生涯最緊張

2019-05-29 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



世界女單球后大坂直美今天凌晨在法網女單首輪賽事驚險過關，面對世界排名90的斯洛伐克舒米德洛娃（Anna Karolina Schmiedlova），在首盤吞下貝果後才穩下陣腳，最終以盤數2：1逆轉勝，賽後她也直言因太過緊張而有失水準。

接連拿下去年美網與今年澳網兩座大滿貫冠軍後，年僅21歲的日本混血名將大坂直美在法網的首場比賽卻讓支持她的球迷嚇出一身冷汗，她在首盤就出現13次的非受迫性失誤，並且被對手逼出4個破發點拿下3個，以連丟6局、吞下貝果的糟糕表現讓出首盤。

第二盤雙方在又展開激烈的破發大戰，大坂直美依舊打得不輕鬆，直到搶七局才險勝，不過第三盤她也找回比賽節奏，以6：1逆轉勝，驚險挺進第二輪賽事。

對於在法網的首場比賽打得如此驚險，大坂直美賽後坦言太過緊張，「這或許是我生涯打過最緊張的一場比賽，你可以在首盤就輕易發現這件事，我感覺就不像是在場上擊球，對我來說真的很奇怪，過去我通常不太會緊張，但今天卻整場比賽都是如此，讓我覺得這是一場與意志力的爭鬥。」

大坂直美又說，或許是世界球后頭銜以及連拿兩座大滿貫冠軍的壓力，讓她表現如此失常，「因為我太想要贏得這場比賽，而過去我又不曾在法網的中央球場比賽過，然後我又很想要透過這場比賽再一次證明我自己。」

雖然驚險闖過頭關，但大坂直美第二輪的對手將是拿下過兩座大滿貫冠軍的白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka），她在首輪拍落了2017年的法網冠軍奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），而大坂直美也將在法網挑戰成為偶像小威廉絲（Serena Williams）之後，首位連拿三座大滿貫冠軍的女單球員。