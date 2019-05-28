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高球／台灣業餘錦標賽首輪 黃郁評67桿女子組第一

2019-05-28 22:33聯合報 記者林宋以情╱即時報導

第一回合台灣黃郁評67桿(-5)暫列第一。圖／中華高協提供
第一回合台灣黃郁評67桿(-5)暫列第一。圖／中華高協提供
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2019第29屆台灣業餘高爾夫錦標賽，28日在南投南峰球場揭幕，17歲的泰國選手范才（Vanchai Luangnitikul）第一回合抓7隻小鳥，1隻老鷹丶另有兩次柏忌，以65桿(-7)領先群雄；新北穀保家商黃郁評在女子組傲視群芳，以67桿(-5)暫居第一。

年僅17歲的范才去年曾參加亞運和青年奧運，被視為泰國新生代好手，他在雨後更添自信，獵殺一隻老鷹，成為脫穎而出的關鍵。范才表示，他喜歡雨中比賽的感覺，而且過去的經驗往往遇水則發，雨一直帶給他好運。

我國的許育成、廖煥鈞67桿(-5)在男子組並列第二，楊斐茜69桿在女子組暫居第二。由范才和諾帕拉組成的泰國男子隊以桿總和135桿，7桿之差，領先洪昭鑫跟劉永華組成的台灣隊。香港的伍城鋒、許龍一及馬來西亞的Kanavathi 和Madzri均以143桿暫列第3。

女子團體賽我國由安禾佑及吳純葳代表，與泰國的阿塔雅和娜塔莉塔同為144桿。作為女子衛冕者阿塔雅今天打出74桿，名列女子個人第18，表現平平，反而是她的隊友娜塔莉塔70桿，與安禾佑並列女子個人第三，鋒頭更健。 泰國隊在2017年台灣業餘高爾夫錦標賽，曾囊括女子個人，男、女團體3項冠軍， 本屆賽事首論泰國依舊 表現強勢。

上個月贏得台日韓睦鄰盃女子個人、團體雙料冠軍的韓國女將李藝媛、徐宇貞分別打出71及75桿，暫列第5及第22，尚未打出最佳水準，合計146桿暫居女子團體第三。

第一回合泰國選手范才65桿(-7)暫列第一。圖／中華高協提供
第一回合泰國選手范才65桿(-7)暫列第一。圖／中華高協提供
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高爾夫老鷹黃郁
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