網球／南瀛盃國際青少年錦標賽 台南新營球場開打

2019-05-28 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



南瀛盃國際青少年錦標賽 ，即日起至6月2日在台南新營網球場開打。記者謝進盛／攝影 分享 facebook 2019年南瀛盃國際青少年網球錦標賽（J2）即日起至6月2日在台南市新營網球場登場，今年有來自15個國家頂尖好手參賽，主辦單位歡迎民眾踴躍前往為選手加油。

已邁入第十一屆的南瀛盃，去年升格為二級賽事，台南市政府體育處今在新營民治市政中心召開記者會說明賽程，市長黃偉哲指出，自2009年舉辦迄今，從原來僅有8個國家選手參賽，到今年已達37個國家選手報名，最後由15個國家菁英選手參賽，這些年賽事的舉辦，不僅大大提升台南國際能見度，對台灣及南市的網球運動推廣，有極大的助益。

黃偉哲說，台南市推廣網球運動深耕基層，今年全國中等學校運動會拿下三金三銀三銅的好成績，善化高中網球選手梁恩碩，更是奪下高女組三連霸，堪稱青少年網球女子組全國第一。

台南市政府體育處說，南瀛盃國際青少年網球錦標賽（J2）為國內青少年最高等級賽事，也是亞洲區青少年五大賽事之一。今年國內外選手報名十分踴躍，除本國外，計有日本、菲律賓、印度、香港、美國、泰國、比利時、澳洲、加拿大、羅馬尼亞、哈薩克、韓國、挪威及中國等15國的青少年好手參賽。

而本次賽會男子選手排名第一的菲律賓選手Arthur Craig PANTINO，也是世界男子排名第86名的選手，另外參加本次賽會女子選手排名第一的泰國選手Mia Napatt NIRUNDORN，是目前世界排名第88名的選手，也曾經創下世界排名前55名的記錄，比賽精采可期。

另外，大會賽事－會外賽，12及16歲及網球錦標賽，將於6月1日至2日在新營網球場開打，歡迎鄉親前往看球。