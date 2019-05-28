親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

專訪／王金平：台灣有2大危機 我當總統才能解決

運動筆記初半馬週年紀念人生首跑之【跑完這一場，絕對再也不跑】背水一戰
健行筆記龍洞灣岬步道七星嶺.蘇澳山.道聖路O型
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. 博焱焦點球員- Giannis Antetokounmpo (5月26日)

網球／南瀛盃國際青少年錦標賽 台南新營球場開打

2019-05-28 15:04聯合報 記者謝進盛╱即時報導

南瀛盃國際青少年錦標賽 ，即日起至6月2日在台南新營網球場開打。記者謝進盛／攝影
南瀛盃國際青少年錦標賽 ，即日起至6月2日在台南新營網球場開打。記者謝進盛／攝影
分享
2019年南瀛盃國際青少年網球錦標賽（J2）即日起至6月2日在台南市新營網球場登場，今年有來自15個國家頂尖好手參賽，主辦單位歡迎民眾踴躍前往為選手加油。

已邁入第十一屆的南瀛盃，去年升格為二級賽事，台南市政府體育處今在新營民治市政中心召開記者會說明賽程，市長黃偉哲指出，自2009年舉辦迄今，從原來僅有8個國家選手參賽，到今年已達37個國家選手報名，最後由15個國家菁英選手參賽，這些年賽事的舉辦，不僅大大提升台南國際能見度，對台灣及南市的網球運動推廣，有極大的助益。

黃偉哲說，台南市推廣網球運動深耕基層，今年全國中等學校運動會拿下三金三銀三銅的好成績，善化高中網球選手梁恩碩，更是奪下高女組三連霸，堪稱青少年網球女子組全國第一。

台南市政府體育處說，南瀛盃國際青少年網球錦標賽（J2）為國內青少年最高等級賽事，也是亞洲區青少年五大賽事之一。今年國內外選手報名十分踴躍，除本國外，計有日本、菲律賓、印度、香港、美國、泰國、比利時、澳洲、加拿大、羅馬尼亞、哈薩克、韓國、挪威及中國等15國的青少年好手參賽。

而本次賽會男子選手排名第一的菲律賓選手Arthur Craig PANTINO，也是世界男子排名第86名的選手，另外參加本次賽會女子選手排名第一的泰國選手Mia Napatt NIRUNDORN，是目前世界排名第88名的選手，也曾經創下世界排名前55名的記錄，比賽精采可期。

另外，大會賽事－會外賽，12及16歲及網球錦標賽，將於6月1日至2日在新營網球場開打，歡迎鄉親前往看球。

比利梁恩碩
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

擊劍／全國國小盃李讓雙銀 北市忠孝國小銳劍團體連霸

2019-05-28 10:15

兆豐銀文教基金會挺棒球射箭運動 贊助550萬

2019-05-28 00:50

高球／潘政琮世界排名進前50 徐薇淩也告捷

2019-05-27 23:48

登山家詹喬愉翻山越嶺當興趣 不斷挑戰自我

2019-05-27 22:25

PGA／羅相昱好大方！ 冠軍禮物整台車送桿弟

2019-05-27 21:57

高球／明日之星搖籃 台灣業餘錦標賽28日開戰

2019-05-27 21:28

小6足球員神腳踢出「世界波」 網驚：國家隊快來選人

2019-05-27 18:04

PGA／嘉信挑戰賽 韓裔美籍好手羅相昱奪冠

2019-05-27 17:07

LPGA／純絲錦標賽 英選手拉奧奪冠：只是起點

2019-05-27 15:19

LPGA／純絲錦標賽 徐薇淩打下第五收本季次佳

2019-05-27 12:01

PGA／嘉信挑戰賽並列第三 潘政琮：仍感到滿意

2019-05-27 08:51

台灣田徑賽／第五擲繃緊神經 鄭兆村二度達奧運標

2019-05-27 01:04

世界盃射箭賽／土耳其站射金 中華隊搶東奧門票添信心

2019-05-26 23:03

台灣田徑賽／第二棒泰國來亂 400接仍摘金

2019-05-26 21:27

世界盃射箭賽／ 譚雅婷女團摘金後個人賽大逆轉奪銅

2019-05-26 20:07

台灣田徑賽／ 陳傑跑到「斷片」 惜未達奧運標

2019-05-26 19:18

高球／地主宋孟璋遭泰將逆轉 大安TPGA賽銀恨

2019-05-26 19:09

陽佳皓與黃柏堯 破台東縣運110跨欄23年紀錄

2019-05-26 18:59

蘇迪曼盃／日本球王遭逆轉 大陸直落3摘冠

2019-05-26 18:16

柔道／肩于唇術後跨級挑戰奪牌 蔡明諺放眼世大運

2019-05-26 16:32

世界盃射箭賽／土耳其站 中華隊反曲弓女團摘金

2019-05-26 15:56
看更多

熱門文章

NBA／勇士KD確定缺席首戰 卡珍斯在找節奏

2019-05-28 09:50

NBA／暴龍瞄準首冠 ESPN稱是勇士最強勁敵

2019-05-28 11:12

NBA／看好勇士奪冠 俠客：面對質疑打更好

2019-05-27 18:06

NBA／字母哥獲英雄式歡迎 球迷機場高喊MVP

2019-05-27 16:01

NBA／網傳詹皇接觸多位球星 AD及厄文都見了

2019-05-28 13:50

NBA／總冠軍賽碰前東家 麥考：難以置信

2019-05-27 17:32

信仰「魔球」的代價 三分狂潮的利與弊

2019-05-28 11:33

NBA／挑戰衛冕軍 暴龍盼搖擺人阿努諾比歸隊

2019-05-27 20:21

NBA／另類紀錄發燒 歐尼爾隊友連36年參與決賽

2019-05-28 12:33

中職／10條好漢打過第5棒 兄弟陣容超級變變變

2019-05-28 07:00

MLB／暴龍晉級NBA總冠軍賽 藍鳥球員跟著嗨

2019-05-26 19:51

NBA／挑戰生涯首座FMVP 柯瑞：先贏球再說

2019-05-28 12:00

NBA／暴龍格林東冠失準：沒人比我更沮喪

2019-05-28 10:59

NBA／康特辦訓練營 嫌學童穿柯瑞球衣刺眼

2019-05-27 19:03

NBA／麥考連3年打總冠軍賽 勇士前隊友喊瘋狂

2019-05-27 15:26

小6足球員神腳踢出「世界波」 網驚：國家隊快來選人

2019-05-27 18:04

MLB／膝傷毀生涯 紅襪派卓亞：不確定還能復出

2019-05-28 08:55

NBA／范弗利特得子後好旺 柯爾：冠軍賽別再生

2019-05-28 10:22

法網／決勝盤賞貝果 謝淑薇奪法網單打第四勝

2019-05-28 09:22

NBA／樂透球員0：7 小加索：說明努力的重要性

2019-05-28 11:40

日職／王柏融長程砲火不夠 交流戰更嚴酷挑戰

2019-05-27 20:05

NBA／體育記者裝熟 遭杜蘭特打臉爆口水戰

2019-05-27 15:14

MLB／作客洋基飽受噓聲 馬恰多：強的球員都會

2019-05-28 07:57

日職／山川暫居明星賽人氣王 王柏融外野手第10

2019-05-27 17:42

NBA／跨區轉隊連2年進決賽 麥考前1位為柯爾

2019-05-28 12:55

中職／少了王柏融沒差 猿隊打線暴力未減

2019-05-27 16:12

日職／強森回神、鈴木助威 廣島暴鯉型態準備中

2019-05-28 07:00

法網╱才剛大鬧羅馬 「澳洲壞小子」因病退賽

2019-05-27 15:51

MLB／陳偉殷單局掉四分 馬丁利：因雨暫停有影響

2019-05-27 19:00

MLB／克蕭技壓狄葛隆 生涯對大都會9勝0敗

2019-05-28 12:10

MLB／哈波近15打數慘吞9K 灰頭土臉被三振王

2019-05-27 21:30

MLB／陳偉殷飆破800K 亞洲現役第3

2019-05-27 23:53

MLB／大谷盜壘失敗 運動家10連勝王維中沒亮相

2019-05-28 11:00

12強賽／中華隊總教練 中職還在等洪一中點頭

2019-05-27 17:22

法網／拚第12座「火槍手盃」 納達爾拔頭籌

2019-05-27 23:46

MLB／沒請隊友吃宵夜？ 薛則連7場優質先發僅1勝

2019-05-28 10:02

PGA／羅相昱好大方！ 冠軍禮物整台車送桿弟

2019-05-27 21:57

MLB／貝林格太火燙 記者道歉曾建議道奇換瑞爾穆托

2019-05-28 12:29

中職／主場勝率高 猿爭季冠軍關鍵

2019-05-27 23:56

玉山盃／陳志杰150公里火球守勝 桃園搶四強門票

2019-05-27 16:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top