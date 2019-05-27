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登山家詹喬愉翻山越嶺當興趣 不斷挑戰自我

2019-05-27 22:25中央社 台北27日電

身高只有154公分，體重不到50公斤，很難想像這個身材嬌小、容貌姣好的女孩子，最喜歡做的事卻是翻山越嶺，對詹喬愉來說，登山不光是一種樂趣，更是一種自我挑戰。

綽號「三條魚」的詹喬愉，是台灣近年最著名的女性登山家，別因為她亮麗的外型，忽略了她體內的能量，她不但是跆拳道黑帶高手，還是名優秀的山搜義消小隊長，此外她還身兼高山嚮導、攀岩教練與演員等多重身分。

高中時因朋友邀約，讓詹喬愉從此踏進山林，徜徉在雲霧渺渺的雪峰稜線，而她在攀登的過程中，多次走在生死交關的十字路口，她見證過雪崩發生的那一刻，甚至歷經26個小時漫長的等待救援，然而這些驚悚的歷程卻無法阻止她拎上背包，再次踏上冒險的旅程。

在這次完攀全球之巔聖母峰前，詹喬愉2週前已先登上全球第5高峰的馬卡魯峰，去年她也攀上全球第4高峰洛子峰，還成為首位平安歸來的台灣登山家。

詹喬愉也坦言，在攀登高山過程中，不時會看到一些遭逢山難罹難山友的遺體。身為一個女孩子，看到這些難道不會怕，她卻有一套自己的看法：「我把登山當成一種挑戰，登山教會了我對人生要豁達，想做什麼就去嘗試。」

雖然詹喬愉在台灣登山界早已寫下許許多多的紀錄，但她強調，創紀錄壓根不是她的動力，因為在登山的過程中，只能一路向前看，只有登頂的那一刻，才有機會回頭看，「在那一刻，你會發現所有的疲憊、痛苦都值得了」。

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