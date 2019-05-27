高球／明日之星搖籃 台灣業餘錦標賽明開戰

2019-05-27 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



2019第29屆台灣業餘高球錦標賽28日揭幕，今天「先禮後兵」舉辦歡迎晚宴，包括我國的劉永華和泰國的阿塔雅等兩位衛冕者都現身，成為最受矚目的球星，中華高爾夫協會理事長王政松更預告，明年適逢賽事30周年，將擴大舉辦。

王政松表示，台灣業餘高球錦標賽是培養我國優秀高球選手的搖籃，包括潘政琮、曾雅妮等，都曾經比賽洗禮，之後成世界頂尖選職業高手，明年30周年慶將在既有的基礎上，廣發英雄帖至全世界，吸引更多好手參與比賽，提高台灣業餘高球的國際能見度。在場的亞太各國高球領導人及選手也都為王政松的豪情壯志抱以熱烈的掌聲。

本屆賽事眾多參賽者都曾參加三月的泰后盃，四月的亞太業餘女子高球錦標賽，及台日韓睦鄰盃高球對抗賽，因此選手間有一定程度的了解，更增加對抗的延伸性。

參賽選手世界排名最高的泰國的阿塔雅，她世界排名第5，同時也是這項賽事女子組的衛冕者，今年已獲2冠、1亞、2季軍，12天前剛贏得2019泰國業餘女子公開賽冠軍，締造世界排名新高，在亞太業餘女子高球錦標賽也獲得亞軍，是公認的冠軍熱門。

南韓的李藝媛則是今年亞太業餘女子高球錦標賽季軍，她和另一位參賽南韓選手徐宇貞在今年台日韓睦鄰盃高球對抗賽並列女子組第一，再次代表南韓角逐台灣業餘高球錦標賽，也是女子冠軍的熱門。

我國的劉永華則是男子組衛冕者，目前世界排名299，他是2017年冠軍得主，上周中華高協夏季賽剛獲公開男子組冠軍；女子組我國參賽選手最高排名是就讀北市和平高中二年級的盧昕妤、世界排名261。