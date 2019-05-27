小6足球員神腳踢出「世界波」 網驚：國家隊快來選人

2019-05-27 18:04 聯合新聞網 綜合報導



大陸一名小6的足球小將，上週在比賽過程中踢出一記驚人的「世界波」，被網友封為「現實版足球小將翼」。圖截自Youtube 分享 facebook

上週，中國大陸中小學足球聯賽決賽於廣州登場，其中一名就讀6年級的選手，在比賽中踢出一記橫跨半場的弧線球，不僅讓看台上的觀眾們忍不住發出驚呼，更幫助球隊以3：2奪冠。許多網友看了現場的影片後，也稱讚這位小球員宛如動畫「足球小將翼」的現實版，前途可期。

根據《搜狐新聞》的報導，大陸中小學足球聯賽男子U12組上週五（24日）在廣州舉行冠亞賽。比賽過程中，海珠區江南新村第二小學的6年級小將黃雨齊於比賽第44分鐘時射門，只見該球由右側靠近中線處出發，在球場畫出一個美麗的扇形後，順利進門得分。

當時，看台上的觀眾看見這顆弧形的「世界波（指一名球員的射門得分過程非常精彩）」後，紛紛發出驚呼聲，有人甚至興奮地從座位上跳起來歡呼。最後，黃雨齊所在的隊伍以3：2贏得勝利，成為海珠區第6間拿下今年聯賽分組冠軍的學校。

黃雨齊賽後受訪時表示，他從7歲開始踢足球，夢想是成為一位職業足球員。而被問到平常如何練習自由球時，他則不藏私地分享，每一次訓練開始前，他都會自己對著球門練習射門。

後來，這一記驚天「世界波」的影片被po上網，引發網友熱烈討論，甚至登上微博熱搜排行榜。許多網友看了黃雨齊的射門之後留言表示，「國家隊的未來靠你了！」、「國家隊過來選人」、「這球踢出了國際水平」、「足球小將翼看過的請舉手，（這是）現實版啊」、「怕是好幾個我組成一個足球隊也踢不過他」。