親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

搶先直擊／雲豹裝甲車二代再進化首度曝光

運動筆記捷奧布遜初體驗【台灣公開賽】何盡平李奇儒無懸念封冠 男子400接力破全國
健行筆記【台北北投】健行賞夕陽的好地方！360度絕佳視野─軍艦岩大崗山.小崗山.崗山之眼【崗山!我們大小通吃】
NBA今日最佳好球- Fred VanVleet (5月24日)今日最佳助攻- Eric Bledsoe (5月24日)

小6足球員神腳踢出「世界波」 網驚：國家隊快來選人

2019-05-27 18:04聯合新聞網 綜合報導

大陸一名小6的足球小將，上週在比賽過程中踢出一記驚人的「世界波」，被網友封為「現...
大陸一名小6的足球小將，上週在比賽過程中踢出一記驚人的「世界波」，被網友封為「現實版足球小將翼」。圖截自Youtube
分享

上週，中國大陸中小學足球聯賽決賽於廣州登場，其中一名就讀6年級的選手，在比賽中踢出一記橫跨半場的弧線球，不僅讓看台上的觀眾們忍不住發出驚呼，更幫助球隊以3：2奪冠。許多網友看了現場的影片後，也稱讚這位小球員宛如動畫「足球小將翼」的現實版，前途可期。

根據《搜狐新聞》的報導，大陸中小學足球聯賽男子U12組上週五（24日）在廣州舉行冠亞賽。比賽過程中，海珠區江南新村第二小學的6年級小將黃雨齊於比賽第44分鐘時射門，只見該球由右側靠近中線處出發，在球場畫出一個美麗的扇形後，順利進門得分。

當時，看台上的觀眾看見這顆弧形的「世界波（指一名球員的射門得分過程非常精彩）」後，紛紛發出驚呼聲，有人甚至興奮地從座位上跳起來歡呼。最後，黃雨齊所在的隊伍以3：2贏得勝利，成為海珠區第6間拿下今年聯賽分組冠軍的學校。

黃雨齊賽後受訪時表示，他從7歲開始踢足球，夢想是成為一位職業足球員。而被問到平常如何練習自由球時，他則不藏私地分享，每一次訓練開始前，他都會自己對著球門練習射門。

後來，這一記驚天「世界波」的影片被po上網，引發網友熱烈討論，甚至登上微博熱搜排行榜。許多網友看了黃雨齊的射門之後留言表示，「國家隊的未來靠你了！」、「國家隊過來選人」、「這球踢出了國際水平」、「足球小將翼看過的請舉手，（這是）現實版啊」、「怕是好幾個我組成一個足球隊也踢不過他」。

足球
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

LPGA／純絲錦標賽 徐薇淩打下第五收本季次佳

2019-05-27 12:01

PGA／嘉信挑戰賽 韓裔美籍好手羅相昱奪冠

2019-05-27 17:07

LPGA／純絲錦標賽 英選手拉奧奪冠：只是起點

2019-05-27 15:19

PGA／嘉信挑戰賽並列第三 潘政琮：仍感到滿意

2019-05-27 08:51

台灣田徑賽／第五擲繃緊神經 鄭兆村二度達奧運標

2019-05-27 01:04

世界盃射箭賽／土耳其站射金 中華隊搶東奧門票添信心

2019-05-26 23:03

台灣田徑賽／第二棒泰國來亂 400接仍摘金

2019-05-26 21:27

世界盃射箭賽／ 譚雅婷女團摘金後個人賽大逆轉奪銅

2019-05-26 20:07

台灣田徑賽／ 陳傑跑到「斷片」 惜未達奧運標

2019-05-26 19:18

高球／地主宋孟璋遭泰將逆轉 大安TPGA賽銀恨

2019-05-26 19:09

陽佳皓與黃柏堯 破台東縣運110跨欄23年紀錄

2019-05-26 18:59

蘇迪曼盃／日本球王遭逆轉 大陸直落3摘冠

2019-05-26 18:16

LPGA／純絲錦標賽第3輪 徐薇淩發威排第7

2019-05-26 18:14

柔道／肩于唇術後跨級挑戰奪牌 蔡明諺放眼世大運

2019-05-26 16:32

世界盃射箭賽／土耳其站 中華隊反曲弓女團摘金

2019-05-26 15:56

接手林穎欣舊槍 光復射擊隊小將：是壓力也是傳承

2019-05-26 14:22

羽球／戴資穎編辮子頭 戴爸：女兒什麼都好看

2019-05-26 14:21

新北光復射擊隊缺場地 用15年老槍全中運射金

2019-05-26 14:20

羽球／球后辦拍照會 戴資穎：球迷是很大動力

2019-05-26 13:55

PGA／有望爭冠 潘政琮：有空間放另一件外套

2019-05-26 09:24

PGA／嘉信公開賽R3 潘政琮並列第二有望爭冠

2019-05-26 07:33

台灣田徑賽／差0.02秒進奧運 陳奎儒：後悔沒撲

2019-05-26 00:29

排球／菁英賽全台21校力挺 旅外黃培閎現身不碰球

2019-05-25 22:24

世界盃射箭賽／土耳其站 黃逸柔複合弓摘銅

2019-05-25 22:19

台灣田徑賽／400M接力隊破全國 放眼世錦賽

2019-05-25 21:48

柔道／大獎賽首鍍銀 楊勇緯：不斷累積經驗

2019-05-25 21:07

台灣田徑賽／奧運差0.02秒 陳奎儒破全國卻很嘔

2019-05-25 20:26

台灣田徑賽／楊俊瀚摘銀 迪葛雷斯邀奧運再見

2019-05-25 19:47
看更多

熱門文章

公鹿無法跟勇士相比 總冠軍賽暴龍得回到現實

2019-05-27 07:00

NBA／睽違45年無緣冠軍賽 字母哥：這只是開始

2019-05-26 18:50

NBA／勇士沒他也能贏 杜蘭特走定了？

2019-05-26 18:57

NBA／雷納德離開馬刺原因 舅舅：沒了信任感

2019-05-27 09:24

NBA／雷納德「神」降臨 暴龍：很高興他在多倫多

2019-05-27 00:38

NBA／重拾詹皇說明書？ 佛蓋爾：將有大量球權

2019-05-27 14:11

NBA／厄文攜手籃網羅素？ 波爾：1000%可行

2019-05-27 10:37

NBA／與賭城專家不同調 分析網站看好暴龍奪冠

2019-05-26 18:47

NBA／名嘴黑雷納德 麥凱倫：放下仇恨吧

2019-05-27 15:01

NBA／率暴龍首闖總冠軍賽 諾斯再領加國出征世界盃

2019-05-27 08:05

NBA／尋求球技突破 字母哥：休季拼命訓練

2019-05-27 11:10

MLB／中繼3局丟4分 陳偉殷達800K里程碑

2019-05-27 07:32

NBA／麥考連3連打總冠軍賽 勇士前隊友喊瘋狂

2019-05-27 15:26

大谷翔平陷入第二年撞牆期 想走出低潮須再進化

2019-05-27 07:00

日職／山川穗高全力開砲 挑戰巴倫汀60轟不是夢

2019-05-27 07:00

中職／索沙本季最慘一戰 對戰猿隊防禦率5.27

2019-05-26 19:43

MLB／剛獲教頭誇讚 紅襪狄佛斯立刻砲轟韋蘭德

2019-05-27 12:03

MLB／暴龍晉級NBA總冠軍賽 藍鳥球員跟著嗨

2019-05-26 19:51

NBA／字母哥獲英雄式歡迎 球迷機場高喊MVP

2019-05-27 16:01

MLB／葉力奇21轟出爐 伍鐸夫8局好投比肩沙胖

2019-05-27 09:02

NBA／暴龍無樂透新秀照闖決賽 近50年來首見

2019-05-27 16:05

中職／林泓育第9轟出爐：索沙剛猛程度「還好」

2019-05-26 21:48

中職／索沙欣賞林泓育 投到「5號」就挨轟

2019-05-26 22:04

中職／破解索沙 桃猿甩開與「2」的距離

2019-05-27 00:35

NBA／後三戰三分球17投14中 范弗利特及時復甦

2019-05-27 16:51

MLB／王維中重返大聯盟 隊友熊抱歡迎

2019-05-27 01:01

NBA／分區決賽2連敗後4連勝 暴龍史上第3隊

2019-05-27 17:00

法網／費德勒開紅盤 前球后柯波兒首輪爆冷打包

2019-05-26 22:44

中職／打退索沙很幸運 洪一中：下次還是很怕他

2019-05-26 21:30

台灣田徑賽／第二棒泰國來亂 400接仍摘金

2019-05-26 21:27

PGA／嘉信挑戰賽並列第三 潘政琮：仍感到滿意

2019-05-27 08:51

陽佳皓與黃柏堯 破台東縣運110跨欄23年紀錄

2019-05-26 18:59

中職／最老與最年輕投手對決 潘威倫薑是老的辣

2019-05-26 20:28

台灣田徑賽／第五擲繃緊神經 鄭兆村二度達奧運標

2019-05-27 01:04

台灣田徑賽／ 陳傑跑到「斷片」 惜未達奧運標

2019-05-26 19:18

中職／索沙失靈終止7連勝 猿隊保住龍頭

2019-05-26 20:48

MLB／前田傷癒復出奪勝 道奇中斷連12場優質先發

2019-05-27 11:13

法網／暌違4年參賽 費德勒直落三過頭關

2019-05-27 00:42

NBA／體育記者裝熟 遭杜蘭特打臉爆口水戰

2019-05-27 15:14

MLB／大谷打擊率下探 本周有望對決王維中、菊池

2019-05-27 09:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top