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PGA／嘉信挑戰賽並列第三作收 潘政琮：仍感到滿意

2019-05-27 08:51聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

前三輪打完落後領先者2桿，我國高球好手潘政琮在嘉信挑戰賽最終輪沒能上演逆轉秀，以四輪總桿數272（-8）桿、並列第三成績作收，雖沒能再添一件紅格子外套，潘政琮仍對本周自己的表現感到滿意，他的世界排名也從第54上升至第47名。

最終輪潘政琮被安排在倒數第二組出發，一下場就有所收穫，第1洞成功抓下小鳥，不過他在第9洞出現亂流，吞下柏忌，只在最後一洞又成功抓鳥，以69（-1）桿繳卡。

領先者韓裔美籍的羅相昱（Kevin Na）仍保持水準，抓下6隻小鳥、吞2柏忌，繳出全場次低的66（-4）桿，以四輪總桿數267（-13）桿的成績奪冠，贏得職業生涯第三座美巡賽冠軍盃。

「今天只打了兩個小鳥，第一洞和最後一洞，但至少把損害降到了最低，只有一個柏忌，所以對自己-1的表現還算很滿意。」連續四天，潘政琮都在球場的第一洞成功抓下小鳥，不過今天最終輪沒像過去三天一樣，最終輪他開球一直出現狀況，球一直落在球道旁的長草中。

「今天其實蠻穩定的，開球開得很好，但不知道為什麼都會跳到球道外面。」也因此潘政琮今天一直與長草奮戰，努力保平標準桿，也沒能帶給領先者太大壓力，最終以並列第三、本季第二佳成績作收。

潘政琮說：「這個禮拜，我覺得整個打球的狀況很好，推桿有些需要再加強，最後一天的推桿表現進步很多。總而言之，我對前五名的表現很滿意。」

雖沒能贏下第二個美巡賽冠軍，本賽季至今潘政琮收穫一座冠軍、一次並列第三名的成績，已讓他進入了FedEx Cup季後排名前30名，來到第24位，到了賽季末，排名前30的球員將有資格參加在亞特蘭大舉行的美巡錦標賽。

潘政琮說：「能進到FedEx Cup前30名，一直以來都是我的夢想，也是我過去三年來的目標，過去幾年有很接近，但最後都沒有達到，希望今年可以達到這個目標。」

潘政琮最終以並列第三作收。圖／PGA TOUR提供
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潘政琮最終以並列第三作收。圖／PGA TOUR提供
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韓裔美籍的羅相昱奪下職業生涯第三冠。圖／PGA TOUR提供
韓裔美籍的羅相昱奪下職業生涯第三冠。圖／PGA TOUR提供
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潘政琮最終以並列第三作收。圖／PGA TOUR提供
潘政琮最終以並列第三作收。圖／PGA TOUR提供
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潘政琮
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