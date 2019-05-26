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台灣田徑賽／鄭兆村拉尾盤 86公尺10二達奧運標

2019-05-26 20:53聯合報 記者林宋以情╱即時報導

亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村，上海鑽石聯賽達到東京奧運參賽標準85公尺，今天在台灣國際田徑公開賽，第五擲再繳達奧運標的86公尺10，且後三次成功試擲都有至少83公尺水準，黃士峰75公尺90得銀。鄭兆村表示，其實前段有些放太輕鬆，後半段告訴自己還是得維持水準，也才把成績逼出來。

鄭兆村2017台北世大運締造亞洲紀錄91公尺36，兩周前在上海鑽石聯賽以87公尺12達標，今天回到創紀錄幸運地，鄭兆村原本計畫放輕鬆擲，但第一擲79公尺41，第二擲也失敗，才讓他繃緊神經。

「原本賽前計畫維持80公尺水準，但發現沒那麼輕鬆，所以趕快把狀態拉回來。」鄭兆村坦言，上海賽歸國後，心態有些放太鬆，導致抵抗力下降，感冒、拉傷都找上門，「比賽後段覺得不對勁，所以有更努力衝，才能得到自己想要的成績。」

鄭兆村本季最佳87公尺12成績，在年度世界排名第3，僅次愛沙尼愛沙尼亞科特（Magnus Kirt）今天在芬蘭創下的89公尺33，以及德國霍夫曼（Andreas Hofmann）上海賽的87公尺55。他6月9日將出發瑞典移訓一個月，參加奧斯陸、摩洛哥、芬蘭鑽石聯賽。

鄭兆村台北國際公開賽標槍擲出86公尺10。圖／中華田徑協會提供
鄭兆村台北國際公開賽標槍擲出86公尺10。圖／中華田徑協會提供
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鄭兆村田徑黃士峰
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