射箭／女團摘金後 譚雅婷個人賽大逆轉奪銅

2019-05-26 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



今天下午先摘下世界盃射箭賽第三站女團金牌，里約奧運射箭國手譚雅婷晚上個人賽再演出大逆轉，銅牌戰靠著加射力退墨西哥女將瓦倫西亞（Alejandra Valencia），在世界盃射箭賽第三站土耳其安塔利亞帶回兩面獎牌，成中華隊收穫最豐富的選手。

譚雅婷向來扮演團體賽開路先鋒，今天下午先登場的團體賽，她就有亮眼表現，6支箭中有4支10分箭，另2支也有9分成績，助隊以5：1射下墨西哥隊，帶回中華射箭隊本站第一面金牌。

晚上個人賽，她和瓦倫西亞再碰頭，前兩局譚雅婷雖都落後，積分上陷入0：4絕對劣勢，但第3局回穩，和瓦倫西亞同以28分打平、各進帳1分，第4局她更射出兩支10分箭在內的29分、壓下瓦倫西亞的26分，將積分追到3：5。

關鍵第4局，譚雅婷前兩支都射出10分箭，儘管第3支9分箭，讓前兩支射下19分的瓦倫西亞，最後一支只要射出10分箭就能獲勝，但瓦倫西亞只射出9分箭，讓譚雅婷單局29：28獲勝，也將戰局逼到加射。

加射中仍由譚雅婷先出箭，她射出10分箭讓場邊加油團歡聲雷動；後射的瓦倫西亞最終只有8分箭，讓出幾乎到手的銅牌。

中華隊世界盃第二站上海站已進帳反曲弓男團、混雙金牌，譚雅婷就是混雙金牌成員，她也在上海站帶回女團銅牌和個人賽銅牌，連同今天的再兩面獎牌，世錦賽前兩場世界盃就收穫2金3銅。

昨天中華射箭隊已經有獎牌進帳，由黃逸柔在女子複合弓射下銅牌，今天完成所有賽事後預計28日晚間返台，6月3日就要再啟程，為6月10日在荷蘭斯海托亨博斯舉行的世錦賽備戰。