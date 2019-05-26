蘇迪曼盃／日本球王遭逆轉 大陸直落3摘冠

2019-05-26 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



地主中國隊第3點男單石宇奇更上演逆轉秀，擊退日本「世界球王」桃田賢斗，助隊摘下隊史第11冠。 新華社 分享 facebook

連續13屆闖進蘇迪曼盃決賽，今年地主中國大陸隊只花3點就拍下日本隊，且3點都是克服對戰交手劣勢，第3點男單石宇奇更上演逆轉秀，擊退日本「世界球王」桃田賢斗，助隊摘下隊史第11冠。

蘇迪曼盃是國際混合團體賽盛會，兩年舉辦一次，大陸從1995年開始成為決賽不動班底，今年列頭號種子更在南寧連戰皆捷，和第2種子日本會師最終戰。

今天率先登場的男雙，大陸由世界排名第3的男雙李俊慧／劉雨辰出賽，兩人碰世界排名第6的遠藤大由／渡邊勇大，克服過往4度交手只拿1勝的對戰劣勢，以21：18、21：10旗開得勝。

第2點女單由地主世界排名第3的「一姊」陳雨菲碰世界排名第4的山口茜，過往14度碰頭山口茜拿下9勝，且首局還以21：17先下一城，但陳雨菲展現韌性，反以21：16、21：17後來居上，驚險拿下1小時又21分鐘激戰勝利，助地主取得「聽牌」優勢。

第3點男單，世界排名第2的石宇奇也挑戰「世界球王」桃田賢斗成功，他歷時1小時又9分鐘逆轉勝，以15：21、21：5、21：11拍下桃田賢斗，收穫5度對決的第2勝，賽後開心將球拍拋給球迷慶祝。

「其實我對他的戰績是劣勢的，還是比較困難，但還是沒有想那麼多。」石宇奇表示，其實自己第一局表現不是太好，尤其是前面兩點隊友都拿下，讓他更想為球隊「關門」，反而綁手綁腳，第二局才打得比較果斷，且消耗對手體力，「加上昨天他可能跟金廷也打得比較累吧，到第三局我也是堅持這樣的戰術。」

日本昨天4強賽以點數3：1擊敗印尼隊晉級決賽，印尼8強賽則是5點大戰擊退中華隊。