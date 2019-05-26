羽球／戴資穎編辮子頭 戴爸：女兒什麼都好看

2019-05-26 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



戴資穎現身台北101舉辦拍照會。圖／VICTOR提供 分享 facebook

「世界球后」戴資穎今天現身台北101舉辦球迷拍照會，特別編了和拍攝最新服飾型錄相似的辮子頭，她笑說樂意嘗試各種造型，陪同一旁的爸爸戴楠凱更笑說：「我女兒，什麼都好（看）。」

小戴所屬贊助商VICTOR去年首度推出以小戴為靈感的系列Crown Collection，今年推出第二版，並首度在台北著名地標101設立快閃概念店，剛結束蘇迪曼盃賽事的小戴今天親自現身快閃店和球迷舉辦拍照會，下午換「羽球王子」王子維和球迷見面。

不同於拍攝型錄的辮子頭是用接髮造型，小戴今天是真髮直接編髮，難得嘗試嘻哈風格的她透露早上9點半就開始梳畫，大概花了一個半小時打理造型，「大家都說我編辮子滿好看的，我自己是沒什麼特別感覺，我自己是喜歡嘗試不同造型。」不過實際比賽她倒是不打算以辮子頭登場，她大笑說：「我不會編辮子，還是算了，而且我想睡多一點！」

戴爸今天也戴著Crown Collection帽子、身穿「無可取戴」上衣現身，他驕傲說，女兒什麼造型都好看，就連當時拍攝型錄都是在家鄉高雄就地取材，從駁二特區到住家附近的菜市場，都是取景場地。

小戴則是透露，平時不會注意流行趨勢，自己穿著也是「舒適就好」，「可以好好活動，不要腳不能張太開啊，跑步可能會有問題這種的。」