羽球／球后辦拍照會 戴資穎：球迷是很大動力

2019-05-26 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



剛結束蘇迪曼盃賽程的「世界球后」戴資穎，今天現身台北101的贊助品牌快閃店，和球迷近距離互動舉行拍照會，一現身就引起球迷歡呼的小戴感性說，很感謝球迷一路的支持，「是比賽滿大的動力。」

小戴拍照會只限額50名球迷，她11點半現身，排在第一位的球迷早上6點就已經到場；小戴從手扶梯緩緩降下、走進會場時，球迷紛紛拿起手機拍照，她也笑著揮手回應，頗有巨星丰采。

戴資穎現身台北101舉辦拍照會。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

看到整場球迷，小戴說：「我滿常和大家說謝謝的，還是只能說謝謝，因為大家一直這麼支持我，讓我可以盡力去比賽，是比賽滿大的動力。」且拍照會在台北著名地標101進行，讓難得親自到101的小戴笑說「別有一番風味」。

戴資穎現身台北101舉辦拍照會。圖／VICTOR提供 分享 facebook

第一位到場的球迷陳昱豪，早上6點就已經到場，還自備板凳休息，他透露從小戴國中就開始注意這位羽壇明日之星，「她的比賽我幾乎每場都會看，台北羽球公開賽也到現場好幾次了，最欣賞她是球技好之外，心態也很好。」第一次和球后近距離接觸，他笑說本人「看起來比較小隻」。

蘇迪曼盃中華隊止步8強，小戴昱賽最終戰遭南韓17歲小將逆轉勝，爆冷吞敗後引起不少討論，小戴坦言對自己表現不是太滿意，主要是身體狀況不是太好，不過她表示狀態本來就會有高低起伏，「不可能永遠處於一個很好的狀態，這是自己會去經過的過程，至於別人會怎麼想，對我不是很大個困擾。」

她接續就要投入奧運積分賽，「蘇迪曼盃打完了，現在身體算是還可以，傷也好的差不多，因為六月沒什麼比賽，目前就是專注在訓練。」