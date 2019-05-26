PGA／有望爭冠 潘政琮：有空間放另一件外套

2019-05-26 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



潘政琮落後領先者2桿，明有望爭冠。圖／PGA TOUR提供 分享 facebook

四月底才在PGA傳承高球賽奪得生涯首冠，收穫一件紅格子外套，本周他在嘉信挑戰賽前三輪打完再度進入領先集團，以三輪總桿數203（-7）桿排名上升至並列第二，明天最終輪有機會爭奪第二件紅格子外套，他說：「我的衣櫃裡有足夠的空間來存放另一件外套。」

成為台灣32年來第一位在PGA美巡賽奪冠的球員，潘政琮本周在嘉信挑戰賽又有機會爭冠，前兩輪打完並列第五的他，在第三輪比賽中仍有亮眼表現，雖然最後兩洞接連吞下柏忌，仍讓他連續三天都以紅字繳卡，第三輪揮出68（-2）桿，總桿數並列第二，落後領先的韓裔美籍好手羅相昱（Kevin Na）2桿。

「今天一開始打得蠻好的，都有照著自己的節奏。」潘政琮賽後說，「「今天的風比前兩天小，我自己也適應得蠻好的，而果嶺蠻軟的，其實很好攻旗杆。」

談到自己第三輪最後兩洞吞下柏忌，潘政琮仍正面看待失誤，「最後兩洞吞了柏忌有點可惜，但是失誤的部分是可以接受的，明天還有18洞，還有很多機會。」

對於自己最終輪有機會爭冠，明天將在當地時間周日中午12時55分、倒數第二組出發的潘政琮說：「就是盡量降低失誤，晚上會研究一下旗位圖，制定一下比賽計畫，希望明天可以照著自己的計畫走。」

潘政琮在一個月前的RBC傳承高球賽上贏得了自己的第一個美巡賽冠軍，當時在最終輪開打前也是以落後2桿的姿態開始比賽，「在RBC賽上的經歷一定會幫助到我，在周日的比賽中會感到更自在，也知道自己該怎麼做才能掌握領先。」