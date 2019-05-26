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PGA／有望爭冠 潘政琮：有空間放另一件外套

2019-05-26 09:24聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

潘政琮落後領先者2桿，明有望爭冠。圖／PGA TOUR提供
潘政琮落後領先者2桿，明有望爭冠。圖／PGA TOUR提供
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四月底才在PGA傳承高球賽奪得生涯首冠，收穫一件紅格子外套，本周他在嘉信挑戰賽前三輪打完再度進入領先集團，以三輪總桿數203（-7）桿排名上升至並列第二，明天最終輪有機會爭奪第二件紅格子外套，他說：「我的衣櫃裡有足夠的空間來存放另一件外套。」

成為台灣32年來第一位在PGA美巡賽奪冠的球員，潘政琮本周在嘉信挑戰賽又有機會爭冠，前兩輪打完並列第五的他，在第三輪比賽中仍有亮眼表現，雖然最後兩洞接連吞下柏忌，仍讓他連續三天都以紅字繳卡，第三輪揮出68（-2）桿，總桿數並列第二，落後領先的韓裔美籍好手羅相昱（Kevin Na）2桿。

「今天一開始打得蠻好的，都有照著自己的節奏。」潘政琮賽後說，「「今天的風比前兩天小，我自己也適應得蠻好的，而果嶺蠻軟的，其實很好攻旗杆。」

談到自己第三輪最後兩洞吞下柏忌，潘政琮仍正面看待失誤，「最後兩洞吞了柏忌有點可惜，但是失誤的部分是可以接受的，明天還有18洞，還有很多機會。」

對於自己最終輪有機會爭冠，明天將在當地時間周日中午12時55分、倒數第二組出發的潘政琮說：「就是盡量降低失誤，晚上會研究一下旗位圖，制定一下比賽計畫，希望明天可以照著自己的計畫走。」

潘政琮在一個月前的RBC傳承高球賽上贏得了自己的第一個美巡賽冠軍，當時在最終輪開打前也是以落後2桿的姿態開始比賽，「在RBC賽上的經歷一定會幫助到我，在周日的比賽中會感到更自在，也知道自己該怎麼做才能掌握領先。」

一個月前的勝利讓潘政琮的衣櫃多了一件紅格子外套，而明天在殖民地鄉村俱樂部贏得冠軍的球員也將獲得一件紅格子外套，潘政琮說：「（我的衣櫃裡）總有足夠的空間來存放另一件外套的。」

潘政琮落後領先者2桿，明有望爭冠。圖／PGA TOUR提供
潘政琮落後領先者2桿，明有望爭冠。圖／PGA TOUR提供
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潘政琮落後領先者2桿，明有望爭冠。圖／PGA TOUR提供
潘政琮落後領先者2桿，明有望爭冠。圖／PGA TOUR提供
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潘政琮
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