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柔道／大獎賽首鍍銀 楊勇緯：不斷累積經驗

2019-05-25 21:07聯合報 記者林宋以情╱即時報導

我國柔道好手楊勇緯、蔡明諺，昨天在2019世界柔道大獎賽呼和浩特站為我國寫下一銀一銅佳績，這是楊勇緯生涯首面大獎賽銀牌，也是繼四月亞太柔道錦標賽後單月第二面銀牌。楊勇緯表示，自己還在不斷累積經驗，未來再遇到金牌好手金源鎮（Kim Won-jin）更添信心。

21歲的楊勇緯世界排名25名，是我國排名最高選手，去年亞運奪銅，並兩度赴日移訓。他4月底先在2019年亞太柔道錦標賽男子60公斤摘銀，昨天又在大獎賽呼和浩特站鍍銀，積分大進補490分，寫生涯大獎賽最佳成績，他曾在2016年青島（Qingdao）站以及去年塔什干（Tashkent）站奪銅。

楊勇緯金牌戰不敵兩屆世錦賽銅牌南韓金源鎮，他當作累積經驗，賽後也跟教練討論戰術心得，為下一次交手做準備，「金牌戰那場是我第一次遇到的選手，還不是很熟悉對方，我相信下次再遇到就會更有信心贏他，這是一個經驗吸收很多的一場比賽。」

東京奧運柔道資格，各量級奧運積分前18名且不同國家選手，可直接獲奧運參賽資格，60公斤級若扣除主辦國日本前四名，楊勇緯暫居第15名。

至明年5月24日奧運積分截止前，楊勇緯將續搶積分，他接下來將待在瀋陽移訓，備戰7月12日登場的大獎賽布達佩斯站，以及8月25至31日的東京世錦賽，爭取積分朝東奧努力。

楊勇緯（左）在2019世界柔道大獎賽呼和浩特站摘銀。圖／楊勇緯提供
楊勇緯（左）在2019世界柔道大獎賽呼和浩特站摘銀。圖／楊勇緯提供
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