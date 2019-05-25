台灣田徑賽／奧運達標差0.02秒 陳奎儒破全國卻很嘔

2019-05-25 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



陳奎儒（中）在男子110公尺決賽以13秒34打破全國紀錄的佳績摘金。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 在下午的預賽與全國紀錄擦身而過後，我國男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒晚間在決賽衝出13秒34的佳績，成功改寫自己所保持的全國紀錄，還擊敗加拿大好手卡布摘下金牌，不過與東京奧運參賽標準13秒32僅有0.02秒的差距，讓陳奎儒直言是既開心又很嘔。

陳奎儒今天下午在預賽一度跑出參考成績13秒37的佳績，不過最終正式成績為13秒41，雖然未能改寫全國紀錄，但當時他就直言心情沒有受到影響，並期待在晚間的決賽再挑戰破紀錄與奧運達標。

晚間決賽陳奎儒與加拿大卡布分別被安排在第4、5道出賽，雖然兩人在前幾欄還一度並駕齊驅，但比賽中段陳奎儒逐漸拉大領先差距，最終以13秒34的成績率先衝線，不僅將金牌留在台灣，還再度改寫全國紀錄。

不過對於與東京奧運達標僅有0.02秒差距，陳奎儒坦言心情有點複雜，「目標當然還是奧運達標，破了全國是滿開心的事情，但差了0.02秒，讓我有點後悔沒有用撲的，0.02秒是未來不一定有的難得機會，雖然距離達標截止還有一年，但畢竟先達到奧運標會比較安心，所以一半開心一半嘔。」

陳奎儒本周才剛在南京挑戰賽與世界列強較勁，今天又在台灣國際田徑公開賽創下佳績，他直言感覺自己與奧運決賽圈不遠了，「其實從去年亞運後我才慢慢覺得自己有機會站上奧運，這樣的進步幅度確實是我沒有想到的。」

陳奎儒接下來將前往中國大陸重慶以賽代訓，他也透露接下來的奧運達標計畫可能會訂在10月的卡達多哈世錦賽，「今天的比賽本來就是我跟教練設定的短時間內達標最後一戰，接下來會用以賽代訓的方式進行調整，達標就放在世錦賽時。」