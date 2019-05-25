台灣田徑賽／楊俊瀚10秒23摘銀 迪葛雷斯相邀奧運再見

2019-05-25 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



楊俊瀚（左）以10秒23不敵迪葛雷斯（右）的10秒11屈居銀牌。圖／中華田徑協會提供 分享 facebook 台灣國際田徑公開賽今天晚間舉行男子100公尺決賽，我國全國紀錄保持人楊俊瀚與里約奧運銅牌得主、加拿大迪葛雷斯（Andre De Grasse）隔道競速，最終兩人分別跑出10秒23與10秒11的佳績包辦前兩名，雖然楊俊瀚未能達到東京奧運參賽標準，但迪葛雷斯也期許兩人未來能在奧運再度較勁。

迪葛雷斯今天下午的預賽因為對於台灣天氣的不適應出現中暑、後腿緊繃的現象，讓他決定放棄預賽直接參加決賽，而楊俊瀚則是在預賽跑出10秒21的個人本季最佳成績，順利晉級到決賽。

晚間決賽兩人分別被安排在第4、5道出賽，最終迪葛雷斯以10秒11的成績拿下金牌，楊俊瀚則是以10秒23緊追在後抵達終點，不過未能達到東京奧運參賽標準10秒05。

下午因後腿緊繃未參加預賽，迪葛雷斯表示在天氣轉涼後腿部緊繃的狀況也獲得舒緩，在談到與楊俊瀚同場競速時，他說：「他是個很棒的運動員，也是這個國家的紀錄保持人，很開心跟他一起比賽，希望未來能夠一起進步並能在奧運上見面。」

楊俊瀚雖然未能達成奧運達標目標，但他也直言與迪葛雷斯的較勁讓他收穫良多，「他是奧運且世界前幾名的選手，跟他競爭很興奮，雖然比賽後段沒有維持速度，但前段的競爭也讓我知道要怎麼去調適，希望下次世錦賽或什麼比賽能再與他相遇。」

迪葛雷斯近來陸續參加了上海鑽石賽與南京挑戰賽，且成績都維持在一定水準，楊俊瀚也說：「他在連續的賽事當中仍能維持狀態，這是我所看到的，雖然我也從四月就開始比賽，狀態也有維持，但卻不是在高峰，這是我回去能夠再調整的地方。」