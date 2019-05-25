高球／台灣業餘錦標賽 菲國冠軍馬莉西來台踢館

2019-05-25 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



2019菲國業餘高球逐洞賽女子冠軍的馬莉西（左）。圖／取自Manila Bulletin 分享 facebook 在中華高球協會選訓會主委邱鳳玉親自出馬力邀下，菲律賓高球領導人展現誠意，選派四月剛出爐的菲國青少年業餘高球錦標賽男、女兩位冠軍得主來台，挑戰2019台灣業餘高球錦標賽，可望為賽事注入嶄新的競爭元素。

2019台灣業餘高球錦標賽訂5月28日至31日在南投南峰球場舉行，共有我國、菲律賓、日本、南韓、紐西蘭、澳洲、中國大陸等12隊百餘人參賽。

Aidric Chan和馬莉西（Rianne Malixi）兩人均是菲國高球的明日之星，上個月5日才獲得菲國青少年業餘高球錦標賽男、女冠軍。

馬莉西年僅12歲，因出道早，已在菲國具高知名度，2017年參加IMG世界青少年錦標賽就曾獲得9-10歲組季軍，當時寧靜的菲國高球界還因此造成轟動，她四月底的菲國業餘公開逐洞賽女子組封后，展現過人的抗壓力，近況正好。

Aidric Chan也在這個月11日與菲國著名職業名將Rey Pagunsan搭檔，獲得一場職業/業餘配對賽冠軍。

菲律賓共派三男兩女參加台灣業餘高球錦標賽，除兩位青少年天王天后外，還有Ryan Monsalve 、日裔的Masaichi Otake及Eagle Ace Superal（女）。自去年雅加達亞運菲國扳倒世界女子高球霸主南韓，及日、泰、中國大陸等強權，獲得女子個人、團體雙金後，高球身價翻漲，風氣日盛，菲國高球水平的大躍進，令亞洲各國刮目相看，已和籃球、拳擊並稱菲國三大競技運動。