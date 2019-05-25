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台灣田徑賽／擺脫「3X」陰影 沈怡如創個人最佳摘金

2019-05-25 18:03聯合報 記者劉肇育╱即時報導

沈怡如在台灣國際田徑公開賽女子撐竿跳決賽以4公尺12拿下金牌。記者劉肇育／攝影
沈怡如在台灣國際田徑公開賽女子撐竿跳決賽以4公尺12拿下金牌。記者劉肇育／攝影
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繼今年全大運向女子撐竿跳全國紀錄4公尺20挑戰失敗後，國體大撐竿跳好手沈怡如今天在2019台灣國際田徑公開賽再度向全國紀錄叩關，雖然最終仍舊挑戰失敗，但她還是以創個人最佳的4公尺12摘下金牌。

沈怡如今年全大運期間曾以新竿挑戰4公尺21但未能成功，但仍是以4公尺05一跳通過拿下金牌，不過接下來她在泰國公開賽卻在起跳高度三跳不過，讓她直言一度相當受挫，「這是我在教練執教我後，第一次留下『3X』紀錄，但教練希望我不要把這件事放在心上，而我也把失敗在哪裡記下來，記取教訓。」

而今天台灣國際田徑公開賽，沈怡如在前三高度3公尺85、4公尺、4公尺12都一跳通過，其中4公尺12更是創下個人生涯最佳紀錄，在菲律賓尼可拉斯挑戰4公尺12失敗後，已確定奪金的沈怡如也決定再向4公尺22挑戰，只可惜最終仍無法順利過竿。

「今天這一場我感覺比較能夠掌控比賽狀況，也能享受其中。」沈怡如在談到個人表現時說：「我把上一場在泰國的失敗化為力量，今天感覺對於新竿的掌控也比較好。」

沈怡如強調，今天是她使用新竿以來的第三場比賽，由於這段時間比賽較為密集，大多只能在比賽中邊比邊適應，但她認為如果對於竿子的掌握度更好，打破全國紀錄將是指日可待。

而目前全國紀錄保持人吳家如，今天則是以3公尺85成績拿下銅牌，她表示從泰國回來後調整狀態有點下降，導致比賽後段體力已經有點不支，對於沈怡如頻頻向她的全國紀錄挑戰，吳家如也正面看待，「我認為這是很棒的良性競爭，等她破了以後就會激發我想要破回來，這種感覺很棒。」

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