3X3籃賽／跟陳芷英、喬楚瑜當魔王 李吟娸有訣竅

2019-05-25 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



李吟娸(左)、陳芷英（右）組隊打三三。記者林宋以情／攝影 分享 facebook 南山高中MVP女將李吟娸，25日2019純喫茶Try it鬥牛霸與「雙十女孩」陳芷英、光復高中198公分喬楚瑜組隊當大魔王，李吟娸坦言很久沒打三三，反而有點生疏，不知道怎麼組織，不過仍分享秘訣給參賽球友。

2019純喫茶Try it鬥牛霸，25日在板橋第二籃球場高溫下開打，冠軍戰粉碎普門的3連霸夢的李吟娸，這回要和陳芷英當隊友。

陳芷英笑說，自己國中就愛打三三，過去跟李吟娸U18當過隊友，打三三是頭一遭，不過分工倒是很快，「給她投，直接打掉就好，內線有機會就我來單打，打就對了。」

李吟娸也大方分享要領，「主要第一步切入要快，有空檔就要出手，把空間拉大。」

還沒正式從南山畢業，即將成為台師大新鮮人的李吟娸，已經跟台師大練球兩周，見識到UBA強度，讓李吟娸直呼一開始真的吃不消，「穩定性、碰撞性都大有不同，也要學習跟學姊搭配，不過現在有慢慢適應。」

光復高塔喬楚瑜，對於怎麼跟女生搭配毫無頭緒，「從沒跟女生搭配打三三過，不過兩人球技一流不擔心。」即將加入輔大，和曾祥鈞、吳沛嘉組「三塔」的他，已經看過輔大練球，笑說，「跟學長組三塔，到時候可能就是他丟我撿，我都他撿。」