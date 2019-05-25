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台灣田徑賽／楊俊瀚10秒21晉級 創個人本季最佳

2019-05-25 16:52聯合報 記者劉肇育╱即時報導

楊俊瀚預賽跑出10秒21個人本季最佳成績輕鬆晉級。記者劉肇育／攝影
楊俊瀚預賽跑出10秒21個人本季最佳成績輕鬆晉級。記者劉肇育／攝影
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2019台灣國際田徑公開賽今天在台北田徑場點燃戰火，今天下午舉行的男子100公尺預賽，我國全國紀錄保持人楊俊瀚跑出預賽最佳的10秒21佳績順利晉級，國家培訓隊王偉旭同樣跑出平個人最佳的10秒34晉級，至於加拿大飛毛腿迪葛雷斯（Andre De Grasse）則因賽前熱身拉傷缺席預賽，但仍會在晚間的決賽登場。

這次男子100公尺預賽我國奧運培訓隊成員全都順利晉級，其中以楊俊瀚的10秒21表現最佳，並創下個人本季最佳成績，王偉旭10秒34則是平個人最佳成績，鄭博宇10秒49、魏溢慶10秒80。

其中在最後一組出賽的楊俊瀚，雖然原本預定將會與迪葛雷斯隔道競速，不過迪葛雷斯卻在賽前熱身時不慎拉傷，所以決定取消預賽出賽，但仍會在晚間的決賽登場。

對於預賽就跑出個人本季最佳的10秒21，楊俊瀚說：「今天啟動到加速這一段沒有做得很連貫，原本想要做一個很好的啟動力量，所以在連結這部分沒有做得這麼好，後段就是維持高速，覺得前面還是比較可惜一點。」

談到迪葛雷斯未參加預賽時，楊俊瀚強調對於自己影響不大，「因為我本來就會去跑預賽，決賽希望以最好狀態與他比較，所以他沒有跑預賽並沒有太大影響，重點還是放在自己身上。每一趟都當決賽在跑，愈接近決賽模式這樣在決賽就會有更好狀態，決賽再做流暢一點，我覺得就我現在對身體的了解程度，秒速可以再縮點一點。」

王偉旭（中）跑出平個人最佳的10秒34晉級決賽。記者劉肇育／攝影
王偉旭（中）跑出平個人最佳的10秒34晉級決賽。記者劉肇育／攝影
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