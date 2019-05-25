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PGA／嘉信挑戰賽 潘政琮兩輪結束暫並列第五

2019-05-25 10:12聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

潘政琮在嘉信挑戰賽前兩輪打完暫並列第五。圖／PGA TOUR提供
潘政琮在嘉信挑戰賽前兩輪打完暫並列第五。圖／PGA TOUR提供
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結束高球年度四大賽之一的PGA錦標賽初體驗後，我國高球好手潘政琮本周來到德州沃斯堡參加PGA TOUR美巡賽嘉信挑戰賽，前兩輪打完，他以總桿數135（-5）桿暫並列第五，並取得晉級資格。

潘政琮於今年4月底在PGA傳承盃奪得生涯首冠，也取得PGA錦標賽參賽資格，不過他在兩輪狀態不佳，最終與美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）雙雙未能進入晉級線，遭到淘汰。

本周潘政琮轉往德州，在嘉信挑戰賽首輪抓下3隻小鳥、吞1柏忌，以68（-2）桿繳卡，次輪他再抓下5隻小鳥、吞2柏忌，揮出67（-3）桿，以兩輪總桿數135（-5）桿排名暫並列第五，前兩輪打完共有73人取得晉級資格。

而暫居領先的是瑞典的布里茨特（Jonas Blixt），以兩輪總桿數131（-9）桿獨居榜首，不過與兩名並列第二名的美國好手也只有1桿的差距。

潘政琮在賽後說：「今天打得很好，除了一開始，有很多漂亮的推桿但很可惜都轉了出來。」第二輪他從後九洞出發，在第11洞就推進了6英呎的小鳥球，不過在第13、15洞吞下柏忌，但他即時回穩，接下來未出現失誤還抓了4隻小鳥。

而球場的風勢也對不少球員造成影響，不過他頂住風勢干擾的挑戰，後九洞反而表現更亮眼。首輪比賽，殖民地鄉村俱樂部颳起了最高時速30哩的大風。次輪比賽時風力略微減弱，但最高風速也達到了每小時25哩，潘政琮說：「今天一開始早上蠻好打的，前面7洞風都很小。」

過去兩年，潘政琮在這裏最好戰績是去年的並列第20位，「我一直以來都很喜歡這個球場，希望這個周末（排名）可以打越前面越好，」潘政琮說，「現在自己在領先群裡面，也達到了首要目標。」

潘政琮在嘉信挑戰賽前兩輪打完暫並列第五。圖／PGA TOUR提供
潘政琮在嘉信挑戰賽前兩輪打完暫並列第五。圖／PGA TOUR提供
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