台灣田徑賽／中華隊主場 力拚四百接全國紀錄
「 2019 臺灣國際田徑公開賽」週末將於臺北田徑場登場，5/25、5/26 展開為期兩天的賽事，作為國際田徑總會列為 C 級別的國際賽事，也是國內好手摩拳擦掌的挑戰的高水準賽事，除了特邀的國際級菁英選手外，還有日本、韓國、泰國等各國好手來參與，加上國內許多頂尖好手，賽事肯定精彩可期。
官方宣傳圖（圖片來源：中華民國田徑協會）
卡達田徑世錦賽將與九月登場，而國內現僅有四人達標，即標槍鄭兆村、 110mH 陳奎儒、400mH 陳傑與馬拉松曹純玉，雖然距離達標的截止日期尚有一段時間，但上半年的田徑賽事幾乎都已結束，所以許多選手都將期望能藉由本場賽事的強度，挑戰個人紀錄與世錦賽達標機會，而所有選手們都相當需要現場觀眾加持，畢竟大賽的氛圍與地主加持，也是影響運動選手發揮超群實力的因素之一。
上週鄭兆村(左)於「 2019 鑽石聯賽—上海站」擲出 87 米 12 早早達標奧運，賽後他也與競爭對手 Hofman(中)以及 Krukowski (右)合影。（圖片來源：黃金右臂-鄭兆村 The Golden Arm: Chao-Tsun Cheng）
「臺灣最速男」楊俊瀚將專注在 100m 與 4*100m 接力上，特別是接力項目，他將與王偉旭、魏泰陞及鄭博宇再挑戰全國紀錄，一併挑戰世界排名前十六位，爭取世錦賽門票；另外值得一提的是，擁有 9 秒 91 實力的加拿大好手 Andre DEGRASSE 也受邀出賽，他於 5/11 世界接力賽 4*100 預賽中擔綱第四棒，在最後直線段甩開中華隊追趕，令大家留下深刻印象，本次也將在 100m 與中華隊 F4 展開對決。
（圖片來源： IAAF Athletics ）
在中長跑部分雖然較少國外邀請選手來台參加，但仍有許多國內大家所熟悉的中長好手皆會出賽，包括近期屢創佳績的李奇儒，以及許多大專好手葉日鴻、溫連忠、朱俊哲、李方辰等人，值得一提的是本次 1500m 與 5000m 出賽名單中有一位來自韓國選手，他的名字叫金泰珍，個人五千公尺最佳成績為 14 分 10 秒 15 ，全馬則為 2 小時 19 分 55 秒，他的到來勢必會為國內多位好手們帶來壓力與刺激。
李奇儒是上半年國內中長跑選手中最穩健的一位，也持續更新自己各個項目的成績。（圖片來源：Lucas Wu）
女子選手中長項目同樣有來自日本、朝鮮與越南的好手，而馬拉松全國紀錄保持人曹純玉本次也會出戰五千項目，一貫強勢領跑的她，本次能以怎樣的配速完成五千公尺，也相當令人期待，而上半年在半馬和萬米都更新最佳成績的蘇鳳婷，遭遇實力相近的越南好手Thanh LO THI，能否激發她在五千的表現也令人期待。
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剛奪下全大運雙金的「馬拉松寶貝」曹純玉將出戰台灣田徑公開賽 5000m 。（圖片來源：Lucas Wu）
兩天賽事都從下午兩點開始，有興趣的朋友都可以前往臺北田徑場，現場自由入座，如果因為時間或地點關係，不克前往也沒關係，緯來體育台將轉播本次賽事， MOE也 提供網路直播，供所有人在家或在其他地方也能盡情觀賞刺激精彩的「台灣國際田徑公開賽」。
灣國際田徑公開賽 Day1 直播
2019年臺灣國際田徑公開賽賽程 DAY1
時間
組別
項目
賽別
人數
組數
14:20
F
400m
預賽
20
3
14:35
M
400m
預賽
29
4
14:45
F
撐竿跳高(PV)
決賽
20
15:00
F
100m
預賽
55
7
15:35
M
100m
預賽
63
8
16:00
F
三級跳遠(TJ)
決賽
16
16:10
F
鏈球(HT)(4Kg)
決賽
11
16:20
F
1500m
決賽
16
1
16:30
M
1500m
決賽
13
1
16:45
F
100mH(0.838m)
預賽
18
3
17:05
M
110mH(1.067m)
預賽
27
4
|17:30
|M
|跳高(HJ)
|決賽
|15
18:00
M
10000m
決賽
9
1
18:05
M
鏈球(HT)(7.26Kg)
決賽
7
18:43
F
100m
9~16名次賽
8
1
18:50
F
100m
1~8決賽
8
1
18:55
M
三級跳遠(TJ)
決賽
19
19:00
M
100m
9~16名次賽
8
1
19:05
M
鉛球(SP)(7.26Kg)
決賽
11
19:07
M
100m
1~8決賽
8
1
19:20
F
400m
決賽
8
1
19:28
M
400m
決賽
8
1
19:35
F
標槍(JT)(600g)
決賽
13
19:40
F
100mH(0.838m)
決賽
8
1
19:50
M
110mH(1.067m)
決賽
8
1
20:05
M
3000msc(0.914m)
決賽
18
1
20:25
F
3000msc(0.762m)
決賽
15
1
20:45
F
4x100m
預賽
15
2
20:55
M
4x100m
預賽
15
2
臺灣國際田徑公開賽 Day2 直播
2019年臺灣國際田徑公開賽賽程 DAY2
時間
組別
項目
賽別
人數
組數
14:30
F
800m
預賽
13
2
14:40
M
鐵餅(DT)(2Kg)
決賽
13
14:45
F
跳遠(LJ)
決賽
28
14:50
M
800m
預賽
31
4
15:00
F
跳高(HJ)
決賽
24
15:20
M
撐竿跳高(PV)
決賽
24
15:25
F
400mH(0.762m)
預賽
13
2
15:40
M
400mH(0.914m)
預賽
26
4
16:10
F
200m
預賽
17
3
16:15
F
鐵餅(DT)(1Kg)
決賽
10
16:30
M
200m
預賽
36
5
17:00
M
跳遠(LJ)
決賽
34
17:35
F
800m
決賽
8
1
17:45
M
800m
決賽
8
1
18:00
F
400mH(0.762m)
決賽
8
1
18:08
M
400mH(0.914m)
決賽
8
1
18:20
F
200m
決賽
8
1
18:25
M
標槍(JT)(800g)
決賽
15
18:27
M
200m
決賽
8
1
18:30
F
鉛球(SP)(4Kg)
決賽
11
18:35
F
5000m
決賽
11
1
19:00
F
4x100m
決賽
8
1
19:10
M
4x100m
決賽
8
1
19:20
M
5000m
決賽
16
1
19:45
F
4x400m
決賽
6
1
19:55
M
4x400m
計時決賽
11
2
資料來源：台灣國際田徑公開賽官網、台灣長跑競技網
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