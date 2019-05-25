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台灣田徑賽／中華隊主場 力拚四百接全國紀錄

2019-05-25 10:56運動筆記 轉身

 「 2019 臺灣國際田徑公開賽」週末將於臺北田徑場登場，5/25、5/26 展開為期兩天的賽事，作為國際田徑總會列為 C 級別的國際賽事，也是國內好手摩拳擦掌的挑戰的高水準賽事，除了特邀的國際級菁英選手外，還有日本、韓國、泰國等各國好手來參與，加上國內許多頂尖好手，賽事肯定精彩可期。

官方宣傳圖（圖片來源：中華民國田徑協會）

卡達田徑世錦賽將與九月登場，而國內現僅有四人達標，即標槍鄭兆村、 110mH 陳奎儒、400mH 陳傑與馬拉松曹純玉，雖然距離達標的截止日期尚有一段時間，但上半年的田徑賽事幾乎都已結束，所以許多選手都將期望能藉由本場賽事的強度，挑戰個人紀錄與世錦賽達標機會，而所有選手們都相當需要現場觀眾加持，畢竟大賽的氛圍與地主加持，也是影響運動選手發揮超群實力的因素之一。

上週鄭兆村(左)於「 2019 鑽石聯賽—上海站」擲出 87 米 12 早早達標奧運，賽後他也與競爭對手 Hofman(中)以及 Krukowski (右)合影。（圖片來源：黃金右臂-鄭兆村 The Golden Arm: Chao-Tsun Cheng

「臺灣最速男」楊俊瀚將專注在 100m 與 4*100m 接力上，特別是接力項目，他將與王偉旭、魏泰陞及鄭博宇再挑戰全國紀錄，一併挑戰世界排名前十六位，爭取世錦賽門票；另外值得一提的是，擁有 9 秒 91 實力的加拿大好手 Andre DEGRASSE 也受邀出賽，他於 5/11 世界接力賽 4*100 預賽中擔綱第四棒，在最後直線段甩開中華隊追趕，令大家留下深刻印象，本次也將在 100m 與中華隊 F4 展開對決。 

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（圖片來源： IAAF Athletics 

在中長跑部分雖然較少國外邀請選手來台參加，但仍有許多國內大家所熟悉的中長好手皆會出賽，包括近期屢創佳績的李奇儒，以及許多大專好手葉日鴻、溫連忠、朱俊哲、李方辰等人，值得一提的是本次 1500m 與 5000m 出賽名單中有一位來自韓國選手，他的名字叫金泰珍，個人五千公尺最佳成績為 14 分 10 秒 15 ，全馬則為 2 小時 19 分 55 秒，他的到來勢必會為國內多位好手們帶來壓力與刺激。

李奇儒是上半年國內中長跑選手中最穩健的一位，也持續更新自己各個項目的成績。（圖片來源：Lucas Wu）

女子選手中長項目同樣有來自日本、朝鮮與越南的好手，而馬拉松全國紀錄保持人曹純玉本次也會出戰五千項目，一貫強勢領跑的她，本次能以怎樣的配速完成五千公尺，也相當令人期待，而上半年在半馬和萬米都更新最佳成績的蘇鳳婷，遭遇實力相近的越南好手Thanh LO THI，能否激發她在五千的表現也令人期待。

剛奪下全大運雙金的「馬拉松寶貝」曹純玉將出戰台灣田徑公開賽 5000m 。（圖片來源：Lucas Wu）

兩天賽事都從下午兩點開始，有興趣的朋友都可以前往臺北田徑場，現場自由入座，如果因為時間或地點關係，不克前往也沒關係，緯來體育台將轉播本次賽事， MOE也 提供網路直播，供所有人在家或在其他地方也能盡情觀賞刺激精彩的「台灣國際田徑公開賽」。

 灣國際田徑公開賽  Day1 直播

2019年臺灣國際田徑公開賽賽程 DAY1

時間

組別

項目

賽別

人數

組數

14:20

F

400m

預賽

20

3

14:35

M

400m

預賽

29

4

14:45

F

撐竿跳高(PV)

決賽

20

15:00

F

100m

預賽

55

7

15:35

M

100m

預賽

63

8

16:00

F

三級跳遠(TJ)

決賽

16

16:10

F

鏈球(HT)(4Kg)

決賽

11

16:20

F

1500m

決賽

16

1

16:30

M

1500m

決賽

13

1

16:45

F

100mH(0.838m)

預賽

18

3

17:05

M

110mH(1.067m)

預賽

27

4

17:30M跳高(HJ)決賽15

18:00

M

10000m

決賽

9

1

18:05

M

鏈球(HT)(7.26Kg)

決賽

7

18:43

F

100m

9~16名次賽

8

1

18:50

F

100m

1~8決賽

8

1

18:55

M

三級跳遠(TJ)

決賽

19

19:00

M

100m

9~16名次賽

8

1

19:05

M

鉛球(SP)(7.26Kg)

決賽

11

19:07

M

100m

1~8決賽

8

1

19:20

F

400m

決賽

8

1

19:28

M

400m

決賽

8

1

19:35

F

標槍(JT)(600g)

決賽

13

19:40

F

100mH(0.838m)

決賽

8

1

19:50

M

110mH(1.067m)

決賽

8

1

20:05

M

3000msc(0.914m)

決賽

18

1

20:25

F

3000msc(0.762m)

決賽

15

1

20:45

F

4x100m

預賽

15

2

20:55

M

4x100m

預賽

15

2

臺灣國際田徑公開賽  Day2 直播

2019年臺灣國際田徑公開賽賽程 DAY2

時間

組別

項目

賽別

人數

組數

14:30

F

800m

預賽

13

2

14:40

M

鐵餅(DT)(2Kg)

決賽

13

14:45

F

跳遠(LJ)

決賽

28

14:50

M

800m

預賽

31

4

15:00

F

跳高(HJ)

決賽

24

15:20

M

撐竿跳高(PV)

決賽

24

15:25

F

400mH(0.762m)

預賽

13

2

15:40

M

400mH(0.914m)

預賽

26

4

16:10

F

200m

預賽

17

3

16:15

F

鐵餅(DT)(1Kg)

決賽

10

16:30

M

200m

預賽

36

5

17:00

M

跳遠(LJ)

決賽

34

17:35

F

800m

決賽

8

1

17:45

M

800m

決賽

8

1

18:00

F

400mH(0.762m)

決賽

8

1

18:08

M

400mH(0.914m)

決賽

8

1

18:20

F

200m

決賽

8

1

18:25

M

標槍(JT)(800g)

決賽

15

18:27

M

200m

決賽

8

1

18:30

F

鉛球(SP)(4Kg)

決賽

11

18:35

F

5000m

決賽

11

1

19:00

F

4x100m

決賽

8

1

19:10

M

4x100m

決賽

8

1

19:20

M

5000m

決賽

16

1

19:45

F

4x400m

決賽

6

1

19:55

M

4x400m

計時決賽

11

2

資料來源：台灣國際田徑公開賽官網台灣長跑競技網

延伸閱讀：【國內田徑】世界接力賽中華隊跑出 38 秒 89 距離全國紀錄一步之遙

*更多國內田徑，盡在運動筆記*

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