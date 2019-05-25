台灣田徑賽／中華隊主場 力拚四百接全國紀錄

2019-05-25 10:56 運動筆記 轉身



「 2019 臺灣國際田徑公開賽」週末將於臺北田徑場登場，5/25、5/26 展開為期兩天的賽事，作為國際田徑總會列為 C 級別的國際賽事，也是國內好手摩拳擦掌的挑戰的高水準賽事，除了特邀的國際級菁英選手外，還有日本、韓國、泰國等各國好手來參與，加上國內許多頂尖好手，賽事肯定精彩可期。

官方宣傳圖（圖片來源：中華民國田徑協會）

卡達田徑世錦賽將與九月登場，而國內現僅有四人達標，即標槍鄭兆村、 110mH 陳奎儒、400mH 陳傑與馬拉松曹純玉，雖然距離達標的截止日期尚有一段時間，但上半年的田徑賽事幾乎都已結束，所以許多選手都將期望能藉由本場賽事的強度，挑戰個人紀錄與世錦賽達標機會，而所有選手們都相當需要現場觀眾加持，畢竟大賽的氛圍與地主加持，也是影響運動選手發揮超群實力的因素之一。

上週鄭兆村(左)於「 2019 鑽石聯賽—上海站」擲出 87 米 12 早早達標奧運，賽後他也與競爭對手 Hofman(中)以及 Krukowski (右)合影。（圖片來源：黃金右臂-鄭兆村 The Golden Arm: Chao-Tsun Cheng）

「臺灣最速男」楊俊瀚將專注在 100m 與 4*100m 接力上，特別是接力項目，他將與王偉旭、魏泰陞及鄭博宇再挑戰全國紀錄，一併挑戰世界排名前十六位，爭取世錦賽門票；另外值得一提的是，擁有 9 秒 91 實力的加拿大好手 Andre DEGRASSE 也受邀出賽，他於 5/11 世界接力賽 4*100 預賽中擔綱第四棒，在最後直線段甩開中華隊追趕，令大家留下深刻印象，本次也將在 100m 與中華隊 F4 展開對決。

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（圖片來源： IAAF Athletics ）

在中長跑部分雖然較少國外邀請選手來台參加，但仍有許多國內大家所熟悉的中長好手皆會出賽，包括近期屢創佳績的李奇儒，以及許多大專好手葉日鴻、溫連忠、朱俊哲、李方辰等人，值得一提的是本次 1500m 與 5000m 出賽名單中有一位來自韓國選手，他的名字叫金泰珍，個人五千公尺最佳成績為 14 分 10 秒 15 ，全馬則為 2 小時 19 分 55 秒，他的到來勢必會為國內多位好手們帶來壓力與刺激。

李奇儒是上半年國內中長跑選手中最穩健的一位，也持續更新自己各個項目的成績。（圖片來源：Lucas Wu）

女子選手中長項目同樣有來自日本、朝鮮與越南的好手，而馬拉松全國紀錄保持人曹純玉本次也會出戰五千項目，一貫強勢領跑的她，本次能以怎樣的配速完成五千公尺，也相當令人期待，而上半年在半馬和萬米都更新最佳成績的蘇鳳婷，遭遇實力相近的越南好手Thanh LO THI，能否激發她在五千的表現也令人期待。

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剛奪下全大運雙金的「馬拉松寶貝」曹純玉將出戰台灣田徑公開賽 5000m 。（圖片來源：Lucas Wu）

兩天賽事都從下午兩點開始，有興趣的朋友都可以前往臺北田徑場，現場自由入座，如果因為時間或地點關係，不克前往也沒關係，緯來體育台將轉播本次賽事， MOE也 提供網路直播，供所有人在家或在其他地方也能盡情觀賞刺激精彩的「台灣國際田徑公開賽」。

灣國際田徑公開賽 Day1 直播

2019年臺灣國際田徑公開賽賽程 DAY1 時間 組別 項目 賽別 人數 組數 14:20 F 400m 預賽 20 3 14:35 M 400m 預賽 29 4 14:45 F 撐竿跳高(PV) 決賽 20 15:00 F 100m 預賽 55 7 15:35 M 100m 預賽 63 8 16:00 F 三級跳遠(TJ) 決賽 16 16:10 F 鏈球(HT)(4Kg) 決賽 11 16:20 F 1500m 決賽 16 1 16:30 M 1500m 決賽 13 1 16:45 F 100mH(0.838m) 預賽 18 3 17:05 M 110mH(1.067m) 預賽 27 4 17:30 M 跳高(HJ) 決賽 15 18:00 M 10000m 決賽 9 1 18:05 M 鏈球(HT)(7.26Kg) 決賽 7 18:43 F 100m 9~16名次賽 8 1 18:50 F 100m 1~8決賽 8 1 18:55 M 三級跳遠(TJ) 決賽 19 19:00 M 100m 9~16名次賽 8 1 19:05 M 鉛球(SP)(7.26Kg) 決賽 11 19:07 M 100m 1~8決賽 8 1 19:20 F 400m 決賽 8 1 19:28 M 400m 決賽 8 1 19:35 F 標槍(JT)(600g) 決賽 13 19:40 F 100mH(0.838m) 決賽 8 1 19:50 M 110mH(1.067m) 決賽 8 1 20:05 M 3000msc(0.914m) 決賽 18 1 20:25 F 3000msc(0.762m) 決賽 15 1 20:45 F 4x100m 預賽 15 2 20:55 M 4x100m 預賽 15 2

臺灣國際田徑公開賽 Day2 直播

2019年臺灣國際田徑公開賽賽程 DAY2 時間 組別 項目 賽別 人數 組數 14:30 F 800m 預賽 13 2 14:40 M 鐵餅(DT)(2Kg) 決賽 13 14:45 F 跳遠(LJ) 決賽 28 14:50 M 800m 預賽 31 4 15:00 F 跳高(HJ) 決賽 24 15:20 M 撐竿跳高(PV) 決賽 24 15:25 F 400mH(0.762m) 預賽 13 2 15:40 M 400mH(0.914m) 預賽 26 4 16:10 F 200m 預賽 17 3 16:15 F 鐵餅(DT)(1Kg) 決賽 10 16:30 M 200m 預賽 36 5 17:00 M 跳遠(LJ) 決賽 34 17:35 F 800m 決賽 8 1 17:45 M 800m 決賽 8 1 18:00 F 400mH(0.762m) 決賽 8 1 18:08 M 400mH(0.914m) 決賽 8 1 18:20 F 200m 決賽 8 1 18:25 M 標槍(JT)(800g) 決賽 15 18:27 M 200m 決賽 8 1 18:30 F 鉛球(SP)(4Kg) 決賽 11 18:35 F 5000m 決賽 11 1 19:00 F 4x100m 決賽 8 1 19:10 M 4x100m 決賽 8 1 19:20 M 5000m 決賽 16 1 19:45 F 4x400m 決賽 6 1 19:55 M 4x400m 計時決賽 11 2

資料來源：台灣國際田徑公開賽官網、台灣長跑競技網

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