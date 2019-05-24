高球／兆豐業餘夏季賽 安禾佑逆轉摘女子組后冠

2019-05-24 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



108年兆豐全國業餘高爾夫夏季錦標賽暨2019年下半年國家隊選拔賽今天頒獎落幕，逆轉勝成了最終輪的主旋律，其中尤以現役國家女隊安禾佑打出四天來女將唯一的六字頭成績69桿，從落後8桿強勢反彈，以296（+8）桿勇奪女子組總冠軍最受矚目，男子組總冠軍為四天來一路領先的國立體大洪昭鑫，他今天72桿，四輪282桿，也是唯一低於標準桿的選手。

男子B組台南永仁中學國中部八年級陳季群也從落後2桿後來居上，以303桿躍居分組第一，成為夏季賽唯一非北區的冠軍選手，其餘各組冠軍如下：男子公開組國立體大劉永華288桿，A組桃園大溪高中葉佳胤289桿；女子公開組楊斐茜296桿，A組邱譓芠302桿，B組黃亭瑄298桿。

國立體大新鮮人楊浚頡則飆出單日最低67桿，以四輪296桿，從並列男子24，狂升至並列第7，有望保住國家隊第二期選拔賽參賽資格。楊浚頡表示，最終輪天氣轉好，山溪地球場較乾燥，是他成績進步的主因。

108年下半年國家隊選拔共進行兩期八輪144洞比賽，夏季賽為第一期選拔，將擇優進入下周的台灣業餘錦標賽，進行第二期選拔，賽後隨即產生男、女各六名國家隊員，及男、女各四名的U16國家儲備隊員。

女子組總冠軍之爭，競爭慘烈堪稱史上之最，安禾佑前三輪打完，落後黃亭瑄8桿、落後楊斐茜5桿，與邱譓芠同桿，此四人均為現役國家隊員，最終安禾佑與楊斐茜同為296桿，在女子組並列第一。依競賽規定，同桿者最終輪較優者勝出，故由安禾佑贏得女子組總冠軍。

安禾佑表示，她從去年春季賽拿到女子組總冠軍後，雖代表國家參加雅加達亞運和青奧兩大賽事，長達一年多未在國內封后，這次成功逆轉勝，顯得格外珍貴。