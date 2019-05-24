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田徑公開賽／奧運軍團壓境 楊俊瀚、陳奎儒放眼達標

2019-05-24 16:18聯合報 記者劉肇育╱即時報導

陳奎儒、楊俊瀚與陳傑將力拚東京奧運達標。記者劉肇育／攝影
陳奎儒、楊俊瀚與陳傑將力拚東京奧運達標。記者劉肇育／攝影
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2019台灣國際田徑公開賽明後天將在台北田徑場舉行，今年賽事中華民國田徑協會特別邀請來3名具有奧運經驗的國際菁英選手來台參賽，其中我國最速男楊俊瀚將在男子100公尺與里約奧運銅牌得主迪葛雷斯（Andre De Grasse）競速，陳奎儒則將在男子110公尺跨欄與加拿大好手卡布（Johnathan Cabral）一較高下。

楊俊瀚上周剛在日本大阪舉行的國際田總世界挑戰賽中，於男子200公尺決賽跑出20秒50的佳績奪得銀牌，不過本周台灣國際田徑公開賽他將與迪葛雷斯在男子100公尺賽場隔道競速，希望一舉改寫全國紀錄並挑戰世錦賽（10秒10）與東京奧運（10秒05）參賽標準。

對於這次將與生涯100公尺最佳成績9秒91的迪葛雷斯同場較勁，楊俊瀚說：「這是很難得的機會，因為以前即使到國外比賽也很難遇到如此強度的選手，尤其還可以跟他隔壁道競爭，希望能一舉打破全國紀錄，甚至是達到世錦賽、奧運參賽標準，畢竟近來亞洲不少選手已經拿到門票，讓我感覺到每個人都在進步，多少還是會有自己也要進步的壓力。」

而男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒同樣在本周剛結束高強度比賽，他在南京挑戰賽中與世界頂尖好手同場競技，只可惜在比賽後段發生失誤踢到欄架減速，最終以13秒49的第五名成績作收，不過他自認狀況仍處在高檔，「其實我的狀況真的還不錯，但從亞錦賽到南京挑戰賽，都因為一些自身失誤沒有跑到預期成績，在臨場發揮上還需要加強，希望一舉達到奧運參賽標準。」

從2017年世大運拿下銀牌開始，陳奎儒的個人成績始終維持在一定水準，加上參加國際賽與世界頂尖同場好手競技，讓他自認收獲良多，「像這次南京幾乎都是跟『偶像』一起跑，我也默默觀察他們賽前準備和熱身的過程，確實還蠻有收穫的。」

田徑楊俊瀚陳奎儒

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