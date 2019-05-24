田徑公開賽／回幸運地出賽 鄭兆村：破紀錄留在奧運

2019-05-24 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



我國男子標槍全國紀錄保持人鄭兆村（左2）將在台灣國際田徑公開賽出賽。記者劉肇育／攝影 分享 facebook 亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村日前剛在上海鑽石聯賽以87公尺12佳績，提前達到明年東京奧運參賽標準，而本周他將回到幸運地台北田徑場參加2019年台灣國際田徑公開賽，他強調這場比賽將會以為持狀態為主要目標，至於破紀錄則留在明年東京奧運時。

鄭兆村在4月份的多哈亞錦賽拿下金牌返台後，雖然一度因發燒到醫院吊點滴，但上周他仍舊在上海舉行的國際田總鑽石聯賽中第二擲就擲出86公尺93的佳績，一舉超越東京奧運參賽標準85公尺，第三擲他又將成績推進到87公尺12，最終成為我國史上第一位在鑽石聯賽奪得獎牌的選手。

在從上海返台後，鄭兆村隨即留在台北為本周末將登場的台灣國際田徑公開賽備戰，他強調雖然已經達成奪得奧運門票的階段性任務，但本周他仍會繼續出賽，「奪得門票後雖然有稍微放鬆一點，但這禮拜我一定會參賽，希望每一次投擲都能維持在80公尺以上成績。因為我是出生台灣的田徑選手，也希望為了讓台灣田徑發展更好而出賽。」

鄭兆村2017年就是在台北田徑場舉行的台北世大運擲出破亞洲紀錄的91公尺36，對於將再次回到幸運地出賽是否想挑戰個人紀錄，他說：「我想破紀錄還是留在奧運時就好了。」