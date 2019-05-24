蘇迪曼盃／與印尼大戰五點 中華隊2:3止步8強

2019-05-24 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



戴資穎在女單雖搶下勝利，但最終中華隊仍不敵印尼。圖／Badminton Photo提供（資料照） 分享 facebook 2019年蘇迪曼盃世界羽球混合團體錦標賽八強賽，前四點打完雙方戰成平手，決勝混雙第五點，王齊麟／謝沛珊面對世界排名第七的喬丹（Praveen Jordan）／奧克塔維亞提（Melati Daeva Oktavianti），最終拚戰42分鐘，以17：21、15：21落敗，中華隊也以2：3不敵印尼，無緣晉級。

第一點男雙部分，王齊麟／李洋以兩個17：21不敵世界排名第一的馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）／山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo），不過在第二點女單，中華隊靠著「世界球后」戴資穎以21：16、21：14拍落世界排名第15的瑪莉絲卡，扳平戰局。

第三點男單中華隊派出「一哥」周天成迎戰世界排名第八的喬納坦（Jonatan Christie），最終以21：11、21：13拍落喬納坦，中華隊取得2：1的「聽牌」優勢。

第四點的女雙，中華隊白馭珀／吳玓蓉組合，面對世界排名第五的波莉（Greysia Polii）／拉哈育（Apriyani Rahayu），都只在開局時緊咬對手，中段起就遭對手拉開比分，以13：21、7：21落敗，也讓印尼扳平點數。

決勝點混雙部分，中華隊派出王齊麟／謝沛珊應戰，首局一度取得9：6領先，不過在中段遭到追上，以17：21讓出。次局王齊麟／謝沛珊開賽陷入1：4落後，雖兩度扳平戰局，在6：6時遭對手連拿8分，最終就以吞敗，中華隊也以2：3不敵印尼，止步八強，無緣改寫隊史在此賽事最佳成績。