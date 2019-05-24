蘇迪曼盃／周天成直落二取勝 中華隊2:1聽牌

2019-05-24 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



周天成。圖／中華羽球協會提供 分享 facebook 2019年蘇迪曼盃世界羽球混合團體錦標賽八強賽，中華隊靠著第二點「世界球后」戴資穎直落二拍落瑪莉絲卡（Gregoria Mariska Tunjung），助隊扳平戰局，第三點的男單周天成再以21：11、21：13拍落喬納坦（Jonatan Christie），中華隊取得2：1的「聽牌」優勢。

以分組第二晉級的中華隊，今天在八強賽面對印尼，第一點的男雙，王齊麟／李洋以兩個17：21不敵世界排名第一的馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）／山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）。

不過在第二點女單，中華隊靠著「世界球后」戴資穎以21：16、21：14拍落世界排名第15的瑪莉絲卡，扳平戰局。

在第三點的男單賽，中華隊派出「一哥」周天成應戰，面對世界排名第八的喬納坦，儘管過去對戰成績以0勝5負位居下風，但周天成此役展現好狀態，首局都未曾落後以21：11先下一城。

次局開賽雙方互有領先，周天成在3：4時連下7分反超，之後保持極大的領先優勢，以21：13取勝，耗時35分鐘以直落二中止對戰5連敗，也幫助中華隊取得2：1的「聽牌」優勢。