蘇迪曼盃／戴資穎直落二取勝 中華隊扳平戰局

2019-05-24 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照） 分享 facebook 2019年蘇迪曼盃世界羽球混合團體錦標賽，中華隊今天在八強賽交手印尼隊，第一點的男雙中華隊落敗，不過第二點女單部分，中華隊靠著「世界球后」戴資穎穩住陣腳，以21：16、21：14擊敗瑪莉絲卡（Gregoria Mariska Tunjung），幫助中華隊扳平戰局。

第一點男雙組合，中華隊派出李洋／王齊麟迎戰世界排名第一的馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）／山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）組合，「麟洋配」以兩個17：21落敗。

第二點女單中華隊由「世界球后」戴資穎上陣，面對世界排名第15的瑪莉絲卡，雙姝過去有過一次交手紀錄，2017年的印尼公開賽戴資穎直落二輕取對手。

首局開賽戴資穎在6：3領先後遭對手連下4分逆轉，不過戴資穎在8：10落後情況下連拿4分又要回領先，之後戴資穎頻頻調動對手，多次網前小球讓對手回球掛網，最後就讓瑪莉絲卡回球出界，以21：16先下一城。

次局戴資穎先連丟3分陷入落後，不過她在2：5時連下6分逆轉戰局，隨後又被對手連拿5分反超，隨後雙方展開拉鋸，局中多次戰成平手，戴資穎在13：14的情況下展開猛攻，連下8分逆轉，前兩點打完雙方各下一城，1：1戰成平手。