親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
法網
籃球
綜合
路跑

同婚過關後 挺同牧師：婚後生活的挑戰才要開始

花蓮4對同婚新人登記 單親媽媽與軍人結連理

運動筆記跑步包袱2019金城桐花馬
健行筆記【雪劍縱走Day2】翠池 -- 油婆蘭營地20190513一日玉北來回賞杜鵑
NBA今日最佳好球- Fred VanVleet (5月24日)今日最佳助攻- Eric Bledsoe (5月24日)

蘇迪曼盃／戴資穎直落二取勝 中華隊扳平戰局

2019-05-24 12:49聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
分享
2019年蘇迪曼盃世界羽球混合團體錦標賽，中華隊今天在八強賽交手印尼隊，第一點的男雙中華隊落敗，不過第二點女單部分，中華隊靠著「世界球后」戴資穎穩住陣腳，以21：16、21：14擊敗瑪莉絲卡（Gregoria Mariska Tunjung），幫助中華隊扳平戰局。

第一點男雙組合，中華隊派出李洋／王齊麟迎戰世界排名第一的馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）／山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）組合，「麟洋配」以兩個17：21落敗。

第二點女單中華隊由「世界球后」戴資穎上陣，面對世界排名第15的瑪莉絲卡，雙姝過去有過一次交手紀錄，2017年的印尼公開賽戴資穎直落二輕取對手。

首局開賽戴資穎在6：3領先後遭對手連下4分逆轉，不過戴資穎在8：10落後情況下連拿4分又要回領先，之後戴資穎頻頻調動對手，多次網前小球讓對手回球掛網，最後就讓瑪莉絲卡回球出界，以21：16先下一城。

次局戴資穎先連丟3分陷入落後，不過她在2：5時連下6分逆轉戰局，隨後又被對手連拿5分反超，隨後雙方展開拉鋸，局中多次戰成平手，戴資穎在13：14的情況下展開猛攻，連下8分逆轉，前兩點打完雙方各下一城，1：1戰成平手。

戴資穎中華隊羽球

相關新聞

拿坡里世大運／項目縮減 體育署放眼7金

2019-05-24 00:06

蘇迪曼盃／8強賽碰印尼 中華羽球隊拚隊史新猷

2019-05-24 00:04

高球／楊家姊妹成績亮眼 誦心經強化心理素質

2019-05-23 22:31

高球／睦鄰盃開眼界 王文暘盼超越亞運金牌選手

2019-05-23 20:55

高球／兆豐業餘賽第三輪 王文暘68桿排名飆升

2019-05-23 20:52

蘇迪曼盃／戰印尼搶4強 戴資穎：盡力奪勝

2019-05-23 20:24

高球／大安TPGA公開賽 曾子豪、汪聰傑捍衛主場

2019-05-23 19:30

田徑／懷孕停賽遭NIKE減少贊助 美田徑名將開砲

2019-05-23 19:07

田徑國邀賽／菁英選手壓境 加拿大飛毛腿尬速楊俊瀚

2019-05-23 17:46

世足／卡達後勤難支援 2022擴增48隊計畫失敗

2019-05-23 17:38

高球／高協推出大師營訓練計畫 國家隊選手暑期受惠

2019-05-23 17:37

世大運／拿坡里臨時接手 中華隊目標7金大縮水

2019-05-23 17:33

嘉義長庚動作儀發威 助偏鄉空手道選手全中運狂摘12金

2019-05-23 15:58

彈翻床、橋藝都入列 108年運動賽事轉播再升級

2019-05-23 15:27

拳擊／國際拳總問題不斷 IOC建議自東奧除名

2019-05-23 12:42

日內瓦網賽／謝政鵬組合晉8強 謝淑薇為他抱屈

2019-05-23 07:03

橄欖球／中華拚保級 非贏新加坡

2019-05-23 01:23

蘇迪曼盃／不敵韓17歲少女 戴資穎：她很出色

2019-05-23 01:16

拳擊／來義高中出「場」 助排灣青年洪嘉慶成拳王

2019-05-22 23:13

高球／出國像患失憶症 劉永華嘗試突破客場劣勢

2019-05-22 22:28

高球／兆豐業餘賽 男隊劉永華、女隊楊斐茜單日最低

2019-05-22 22:26

頻道版權費談不攏 ELEVEN SPORTS擬斷訊

2019-05-22 21:11

西甲／克羅斯與皇馬續約4年：特別的時刻

2019-05-22 18:43

台灣之光！ 洪嘉慶奪OPBF青年拳王金腰帶

2019-05-22 17:19

蘇迪曼盃／中華隊抗韓失利 分組第二晉級8強

2019-05-22 16:27

橄欖球／不想再回二級 中華隊亞錦賽力抗三強

2019-05-22 15:33

法網／膝傷退賽後現身練球 小威減重再出發

2019-05-22 14:46

蘇迪曼盃／周天成退李東根 對南韓率先聽牌

2019-05-22 14:24

蘇迪曼盃／韓17歲天才少女 爆冷逆轉戴資穎

2019-05-22 13:08
看更多

熱門文章

NBA／暴龍雷納德35分逆襲 105:99三連勝公鹿取得聽牌

2019-05-24 11:01

NBA／雷納德沒問題 暴龍：羅瑞狀況才嚴重

2019-05-23 14:40

NBA／23號板凳奇兵7顆三分彈 助暴龍插旗公鹿

2019-05-24 11:06

NBA／爆厄文轉隊黑歷史 騎士：他以手術威脅

2019-05-23 15:52

日職／王柏融3支1貢獻打點及得分 火腿中止4連敗

2019-05-23 20:05

日職／球隊中止連敗心情好 王柏融戲弄中島卓也

2019-05-23 21:26

NBA／杜蘭特總冠軍賽G1缺陣？勇士下周再評估

2019-05-24 07:01

NBA／中斷連11年度第一隊 詹姆斯首度落第三隊

2019-05-24 07:49

NBA／考佛回母校致詞 當年交易價值是台影印機

2019-05-23 14:30

NBA／貝佛利落選年度防守陣容 米勒、韋德抱不平

2019-05-23 16:38

蘇迪曼盃／戰印尼搶4強 戴資穎：盡力奪勝

2019-05-23 20:24

NBA／遺憾未入選年度陣容 湯普森：寧願要冠軍

2019-05-24 08:57

NBA／隊友表現掙扎 米道頓：忘記是唯一解

2019-05-23 16:57

哈波打擊連年衰退 高速速球成罩門

2019-05-24 07:00

MLB／崔志萬短打反制佈陣 希爾氣到爆粗口

2019-05-23 17:32

NBA／伊巴卡舉逆轉馬刺為例 雷納德尷尬回應

2019-05-23 13:31

日職／王柏融敲1安選2保送 火腿找回攻擊火力

2019-05-23 20:21

NBA／傷後首度全程參與訓練 卡珍斯預期總冠軍賽回歸

2019-05-24 11:30

NBA／只給尼克7天交易 波爾辛吉斯曾威脅要回歐洲

2019-05-23 18:04

NBA／暴龍想勝出 得靠板凳

2019-05-24 00:02

MLB／第九局逆轉滿貫砲 馬林魚竟然6連勝啦

2019-05-24 07:46

東區決賽最終診斷 字母哥將會找出突破點

2019-05-24 07:00

NBA／不急於讓杜蘭特復出 勇士總管：不希望他傷勢反覆

2019-05-24 09:53

中職／先發輪值撐腰 猿有本錢用大聯盟洋砲爭冠

2019-05-24 07:00

NBA／杜蘭特總冠軍回歸？柯爾：只是大膽預測

2019-05-24 09:53

MLB／托瑞斯再砲轟金鶯寫紀錄 沙胖恐成傷兵

2019-05-23 16:40

MLB／重出江湖執教？吉拉迪不怕接燙手山芋

2019-05-24 08:09

NBA／無緣創入選第1隊歷史 詹皇追平最佳陣容紀錄

2019-05-24 11:40

MLB／哈波戲弄球迷 將球丟向球場屋頂

2019-05-23 15:52

法網／球王、費爸挑戰 納達爾仍看好奪第12冠

2019-05-23 17:08

MLB／挺過強襲球飆好投 田中將大勝投還是飛了

2019-05-24 07:45

玉山盃／16歲火球男 國內連2年產出

2019-05-24 00:00

中職／王溢正優質好投 猿隊半季率先20勝

2019-05-23 22:07

法網／票房保證費德勒 回歸帶動人氣

2019-05-23 21:36

NBA／近2戰三分12投10中 范弗利特手感爆發助隊聽牌

2019-05-24 12:45

蘇迪曼盃／8強賽碰印尼 中華羽球隊拚隊史新猷

2019-05-24 00:04

中職／上半球季結束前 新莊累積場次可望破千

2019-05-23 18:16

玉山盃／高一潘文輝飆速150km 目標155拚旅外

2019-05-23 14:10

中職／持續「超車」兄弟 猿率先20勝

2019-05-23 23:56

日職／火腿止敗 王柏融有打點

2019-05-23 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top