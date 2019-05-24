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法網／男、女單籤表出爐 謝淑薇首戰瑞士格魯比奇

2019-05-24 08:17聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

紅土大滿貫的法國網球公開賽會內賽即將在5月26日開打，今天大會公布男、女單籤表，而我國唯一單打代表的「一姊」謝淑薇在女單128籤中位列第25種子，首輪將碰上世界排名第79的瑞士好手格魯比奇（Viktorija Golubic）。

女單世界排名第25的謝淑薇，今年是她職業生涯第13度挑戰法網，過去她曾在2014年在法網女雙登頂，法網女單最佳成績則是在2017年闖進32強，去年則是遭直落二在首輪止步。

今天公布的單打籤表，首輪謝淑薇將碰上瑞士「二姊」格魯比奇，過去雙姝曾有過一次交手，2017年的華欣女網賽，謝淑薇以6：3、7：6（7：4）擊敗格魯比奇。

日本「世界球后」大坂直美以第一種子身分出征，晉級路的假想敵可能在女單八強碰上美國好手、第十種子的小威廉絲（Serena Williams）；而男單部分，塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）以頭號種子出征，排在籤表上半部的他首戰面對世界排名第43的波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）。

今年不再缺席紅土賽場的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），則與「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）同屬籤表下半部，費德勒首戰面對世界排名第73的義大利索內戈（Lorenzo Sonego），納德爾則要交手與資格賽打上來的選手，兩人若要碰頭將是四強才有可能正面對決。

謝淑薇法網小威廉絲

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