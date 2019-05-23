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台師大體育表演會 結合聲光展現運動魅力

2019-05-23 23:38中央社 台北23日電

國立台灣師範大學108級體育表演會今天起一連3天晚間登場，結合燈光、音樂與學生創意巧思，以別出心裁的方式呈現體育之美。

舉辦超過60年的台師大體表會，今年以「運動 由我定義」為名，共帶來包含體操、健身、田徑、跳繩、羽球、桌球、飛盤、跆拳道、舞蹈、扯鈴、合球與原住民舞蹈等12個節目，盼定義「運動」在民眾生命中的回憶與價值。

體表會由小師大體操隊擔綱開場演出，小小體操選手在舞台上奮力展現苦練一個月的成果。體操隊老師麥劉湘涵表示，盼透過體表會的盛大場面鍛鍊小選手的抗壓性，也展現師大培育體操選手的成果。

2018雅加達—巨港亞運跆拳道品勢女子團體賽銅牌成員林侃諭今年也投入演出，從小就喜歡表演的她，對於首次參與體表會演出感到既興奮又開心，期待能呈現最好的一面。

台師大體表會最初盼利用節日演出，宣傳體育教育並發揮社會功能，歷年皆大獲好評，至今已然成為台師大運動與休閒學院年度盛事。表演者由運動與休閒學院體育系與運動競技系學生擔綱，將各項競技場上技術，搭配創意與巧思並結合聲光效果呈現，秀出獨特的體育魂。

108級台師大體育表演會23日到25日晚間在師大校本部體育館舉行，歡迎民眾共襄盛舉，感受屬於體育人的獨特智慧與魅力。

跆拳道田徑羽球

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