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高球／楊家姊妹成績亮眼 誦心經強化心理素質

2019-05-23 22:31聯合報 記者劉肇育╱即時報導

楊家姊妹楊斐茜（左）、楊亞賓（右）與父親楊謨民（中）。圖／中華高球協會提供
楊家姊妹楊斐茜（左）、楊亞賓（右）與父親楊謨民（中）。圖／中華高球協會提供
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楊斐茜和楊亞賓是高球姊妹花，因為長相甜美，戰績又好，有很多粉絲，她們每天的功課除了打高爾夫外，就是「頌讀心經」，父親楊謨民說，高爾夫講究專注力，讀心經是一種透過經文增強內在的修為，再轉化為安定的力量，理論上與心理學若合符節，具強化心理素質效果。

聽起來很玄，但楊謨民的論說和驗證卻很周延，可以解釋這對姊妹為何在今年夏季賽前三輪分列女子公開組和A組第一，「斐茜國三才開始打高爾夫，起步太晚，只有五年球齡，技術也不頂尖，就是心理素質彌補了技術不足；妹妹亞賓同時啓蒙，曾因膝傷休養一年半，球齡更短，技術更談不上。」

除了心理因素外，楊氏姊妹打高爾夫前曾是田徑選手，運動底子紮實、體能充沛，有利於高爾夫競技。楊謨民不否認這樣的加分效果，但論比重，心理層面才是關鍵，「我是佛教徒，相信因果，頌讀心經，就是因果的相互投射。」

心經與高爾夫的奇遇也是一種機緣，是漸進式的統一，並非刻意設計，「一開始是我母親病重，為母親頌讀地藏經，後來母親病癒，諸事順利，一度暫停，亞賓膝蓋受後重拾經文，沒想到受傷後成績更好，心理也更安定。」

楊謨民說，這兩年來楊氏姊妹已頌讀700遍地藏經，心經更是多到不知道唸了幾遍，但起初並不好上手，彷彿借用不知名的力量也需獲得主宰的同意，「亞賓一開始對不了焦，地藏經一天竟唸不完，我只好帶著她唸，也花了三多小時，現在半小時就大功告成。」

楊謨民頌讀心經增強心理素質的作法，已有楊氏姊妹傲人的成績做後盾。楊斐茜也說，頌完經後她心理自然有股不凡的平靜，現在每天頌讀心經已是必修的功課。楊謨民則希望能夠在高球界推廣心經，「高爾夫是一項心理因素大於身體因素的運動，頌讀心經值得每位選手嘗試，好處真是難以言喻。」

高爾夫田徑

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