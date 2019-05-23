高球／兆豐業餘賽第三輪 王文暘68桿排名飆升

2019-05-23 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



國立體大王文暘創單日最低68桿，排名從第八名升至第四名。圖／中華高球協會提供 分享 facebook 108年兆豐全國業餘高爾夫夏季錦標賽暨2019年下半年國家隊選拔賽今天進入第三輪，國立體大王文暘前九洞狂飆31桿，並創單日最低68桿，累計218桿，從男子公開組並列第八，升至第四，女子組單日最佳則是B組桃園會稽國中黃亭瑄締造的70桿，這也是三天來女子組唯一低於標準桿的演出。

王文暘今天從第10洞出發，不畏雨神攪局，屢有佳作，第12洞至第18洞，抓下5鳥，後九洞以守成為主，僅有1次柏忌，其餘8洞均守住PAR，最後以68桿完賽，他表示，比賽適逢雨天，水量充沛，泥土鬆軟，草長得特快，在球道上避免打入長草區才是上策，如果球嵌埋入土，他大都用56度鐵桿救球，常能化險為夷，應與成績進步有關。

男子仍以公開組兩名現役國家隊員洪昭鑫210桿、劉永華211桿分居前兩名，表現最突出，兩人今天都是標準桿72桿作收。劉永華在標準桿5桿的第18洞距旗位108碼處，以52度鐵桿直上果嶺經一次彈跳後直接入洞，抓下老鷹，成了第三輪最佳好球，也讓他以一桿之差緊追洪昭鑫，名列男子組第二。

男子A組由桃園大溪高中葉佳胤以217桿繼續領先；廖庭毅71桿，為男A單日最佳，三輪226桿，從並列15進步至第8。B組北市螢橋國中陳亮宇226桿暫列第一。

女子組標準桿以內有4人，除國家隊黃亭瑄70桿最佳外，另兩名國家隊員邱譓芠、安禾佑和會稽國中林欣黛均為72桿。黃亭瑄表示，雖有雨勢，但為間歇式落雨，加上自己平常心打球，不覺得受影響，「女生開球力量較小，比較不會像男生出現球嵌埋入土的現象，或許是連日雨後女生的優勢。」女子公開組楊斐茜和A組楊亞賓，前三輪後均在分組排名第一，出現難得一見姊妹檔暫居榜首的情況。

108年兆豐全國業餘高爾夫夏季錦標賽暨2019年下半年國家隊選拔賽第三輪因大雨顧及選手安全，暫停近90分鐘，也使社會人士球賽擔擱，經裁判長傅祖間溝通協調，社會球賽並未插隊，並為參加國家隊選拔賽的選手鼓掌加油，比賽定明天頒獎落幕。