蘇迪曼盃／戰印尼搶4強 戴資穎：盡力奪勝

2019-05-23 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照） 分享 facebook 中華羽球隊昨天和南韓隊大戰5點，但以點數2：3吞敗，錯失分組龍頭機會，不過明天早上11點碰印尼隊仍有機會挑戰隊史最佳成績，「世界球后」戴資穎表示身體狀況還可以，「現在只想盡自己最大的能力，幫助隊伍拿下勝利。」

小戴先前腳傷還沒完全痊癒，昨天意外遭南韓17歲小將安世英逆轉，不過她今天自評身體狀況「還好」，中華隊總教練賴建誠也說，小戴今天練球狀況看起來沒什麼大礙。

落入分組2晉級的中華隊，8強首戰不可能碰預賽同組的南韓隊，對手是另外3組的龍頭地主大陸隊、日本隊或印尼隊，賴建誠認為3隊都有奪冠實力，最終抽到印尼隊很難說是好籤或壞籤，「原則上，團體賽，什麼都有可能。」

就成員組成來看，中華隊只有單打排名優於印尼，戴資穎球后已累積128周，「一哥」周天成男單世界排名第4，不過印尼也有男單世界排名第7的金廷和第8的喬納坦，還有男雙世界排名首位的山賈亞／馬庫斯坐陣，女雙則有世界第5的波莉／拉哈育，混雙則有世界第6的哈菲茲／格洛瑞亞。

賴建誠表示，排點要等明天早上7點後才會公布，中華隊的上場選手也還沒完全定案，教練團還會再做討論，且球隊沒因落到分組第2士氣下降，團隊氣氛很好，他強調說：「團體賽不是少數人的事情，不管是上場的或場下的，獲勝的喜悅、不如意的事情，大家都要一起分擔。」

小戴也說，希望盡力幫中華隊搶下勝利，「我也相信大家都是一樣的！」