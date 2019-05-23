親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
法網
籃球
綜合
路跑

獨／不輸政治圈！他爆演藝圈鬥爭黑幕

運動筆記領先集團超快！但是11k以後呢，，，故宮南院音樂星空馬拉松半馬！32度！跑在蒙古〜2019烏蘭巴托馬拉松
健行筆記【雪劍縱走Day2】翠池 -- 油婆蘭營地20190513一日玉北來回賞杜鵑
NBA年度最佳防守陣容精彩好球 (2018-19賽季)新秀第一隊好球剪輯 (2018-19賽季)

蘇迪曼盃／戰印尼搶4強 戴資穎：盡力奪勝

2019-05-23 20:24聯合報 記者曾思儒╱即時報導

戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
分享
中華羽球隊昨天和南韓隊大戰5點，但以點數2：3吞敗，錯失分組龍頭機會，不過明天早上11點碰印尼隊仍有機會挑戰隊史最佳成績，「世界球后」戴資穎表示身體狀況還可以，「現在只想盡自己最大的能力，幫助隊伍拿下勝利。」

小戴先前腳傷還沒完全痊癒，昨天意外遭南韓17歲小將安世英逆轉，不過她今天自評身體狀況「還好」，中華隊總教練賴建誠也說，小戴今天練球狀況看起來沒什麼大礙。

落入分組2晉級的中華隊，8強首戰不可能碰預賽同組的南韓隊，對手是另外3組的龍頭地主大陸隊、日本隊或印尼隊，賴建誠認為3隊都有奪冠實力，最終抽到印尼隊很難說是好籤或壞籤，「原則上，團體賽，什麼都有可能。」

就成員組成來看，中華隊只有單打排名優於印尼，戴資穎球后已累積128周，「一哥」周天成男單世界排名第4，不過印尼也有男單世界排名第7的金廷和第8的喬納坦，還有男雙世界排名首位的山賈亞／馬庫斯坐陣，女雙則有世界第5的波莉／拉哈育，混雙則有世界第6的哈菲茲／格洛瑞亞。

賴建誠表示，排點要等明天早上7點後才會公布，中華隊的上場選手也還沒完全定案，教練團還會再做討論，且球隊沒因落到分組第2士氣下降，團隊氣氛很好，他強調說：「團體賽不是少數人的事情，不管是上場的或場下的，獲勝的喜悅、不如意的事情，大家都要一起分擔。」

小戴也說，希望盡力幫中華隊搶下勝利，「我也相信大家都是一樣的！」

和中華隊、印尼分到同區的是日本隊和馬來西亞隊，兩場8強賽都是明天早上11點開戰，勝隊將在4強交鋒。

戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
分享

中華隊戴資穎羽球

相關新聞

世大運／拿坡里臨時接手 中華隊目標7金大縮水

2019-05-23 17:33

高球／兆豐業餘賽第三輪 王文暘68桿排名飆升

2019-05-23 20:52

高球／大安TPGA公開賽 曾子豪、汪聰傑捍衛主場

2019-05-23 19:30

田徑／懷孕停賽遭NIKE減少贊助 美田徑名將開砲

2019-05-23 19:07

田徑國邀賽／菁英選手壓境 加拿大飛毛腿尬速楊俊瀚

2019-05-23 17:46

世足／卡達後勤難支援 2022擴增48隊計畫失敗

2019-05-23 17:38

高球／高協推出大師營訓練計畫 國家隊選手暑期受惠

2019-05-23 17:37

嘉義長庚動作儀發威 助偏鄉空手道選手全中運狂摘12金

2019-05-23 15:58

彈翻床、橋藝都入列 108年運動賽事轉播再升級

2019-05-23 15:27

拳擊／國際拳總問題不斷 IOC建議自東奧除名

2019-05-23 12:42

日內瓦網賽／謝政鵬組合晉8強 謝淑薇為他抱屈

2019-05-23 07:03

橄欖球／中華拚保級 非贏新加坡

2019-05-23 01:23

蘇迪曼盃／不敵韓17歲少女 戴資穎：她很出色

2019-05-23 01:16

拳擊／來義高中出「場」 助排灣青年洪嘉慶成拳王

2019-05-22 23:13

高球／出國像患失憶症 劉永華嘗試突破客場劣勢

2019-05-22 22:28

高球／兆豐業餘賽 男隊劉永華、女隊楊斐茜單日最低

2019-05-22 22:26

頻道版權費談不攏 ELEVEN SPORTS擬斷訊

2019-05-22 21:11

西甲／克羅斯與皇馬續約4年：特別的時刻

2019-05-22 18:43

足球／姆巴佩動向吊人胃口 大巴黎：他會留下

2019-05-22 18:38

台灣之光！ 洪嘉慶奪OPBF青年拳王金腰帶

2019-05-22 17:19

蘇迪曼盃／中華隊抗韓失利 分組第二晉級8強

2019-05-22 16:27

橄欖球／不想再回二級 中華隊亞錦賽力抗三強

2019-05-22 15:33

法網／膝傷退賽後現身練球 小威減重再出發

2019-05-22 14:46

蘇迪曼盃／周天成退李東根 對南韓率先聽牌

2019-05-22 14:24

蘇迪曼盃／韓17歲天才少女 爆冷逆轉戴資穎

2019-05-22 13:08

網球／溫布頓恐缺席單打 墨瑞計畫先拚雙打

2019-05-22 11:24

手球／台灣首辦U20挑戰賽 中華女將「很青」

2019-05-22 00:10

南京挑戰賽／陳奎儒對決偶像 跨進奧運再等等

2019-05-21 23:55

高球／阿美族少年異軍突起 與隊友競爭求進步

2019-05-21 21:58
看更多

熱門文章

NBA／年度防守陣容公佈 貝佛利、透納喊不尊重

2019-05-23 12:38

西區決賽落幕 另一個柯瑞正要起飛

2019-05-23 07:00

NBA／網紅惡搞柯瑞無球跑動 引柯爾現身回應

2019-05-23 15:00

NBA／雷納德沒問題 暴龍：羅瑞狀況才嚴重

2019-05-23 14:40

NBA／杜蘭特未來動向 經紀人：百分百不確定

2019-05-23 07:52

日職／王柏融3支1貢獻打點及得分 火腿中止4連敗

2019-05-23 20:05

NBA／年度防守第一隊 公鹿2大將入選

2019-05-23 08:20

NBA／勇士休9天史上第3久 奪冠與否無正相關

2019-05-23 11:14

NBA／爆厄文轉隊黑歷史 騎士：他以手術威脅

2019-05-23 15:52

NBA／伊巴卡舉逆轉馬刺為例 雷納德尷尬回應

2019-05-23 13:31

NBA／勇士橫掃晉級 貝佛利：快艇給最大挑戰

2019-05-23 11:43

NBA／德瑞克場邊太「搶戲」 公鹿主帥頗有微詞

2019-05-23 14:19

NBA／考佛回母校致詞 當年交易價值是台影印機

2019-05-23 14:30

NBA／常互傳訊討論生活？KD推特打臉記者

2019-05-23 09:36

NBA／遭暴龍扳平 字母哥：G5沒壓力

2019-05-23 10:37

NBA／留人各出奇招 地產商送房盼留雷納德

2019-05-23 09:32

生涯頻遭指定轉讓 耶茨用指叉球成最強守護神

2019-05-23 07:00

日職／上原浩治之後 平成怪物將成引退大物？

2019-05-23 07:00

NBA／栽在暴龍替補 字母哥：持續嚴防雷納德

2019-05-23 01:15

NBA／貝佛利落選年度防守陣容 米勒、韋德抱不平

2019-05-23 16:38

MLB／貝林格挑戰四割男 美媒提四原因看好

2019-05-23 07:53

NBA／隊友表現掙扎 米道頓：忘記是唯一解

2019-05-23 16:57

中職／兄弟近10戰9敗 未超前猿隊仍當老二

2019-05-22 23:51

MLB／剛因不夠拚挨批 卡諾全力跑壘就受傷

2019-05-23 11:36

蘇迪曼盃／不敵韓17歲少女 戴資穎：她很出色

2019-05-23 01:16

MLB／崔志萬短打反制佈陣 希爾氣到爆粗口

2019-05-23 17:32

SBL／幾隊要打職籃 球團尚未表態

2019-05-23 01:30

MLB／柯拉與藍鳥史卓曼口水戰 搬出經典賽恩怨

2019-05-23 07:50

蘇迪曼盃／戰印尼搶4強 戴資穎：盡力奪勝

2019-05-23 20:24

NBA／只給尼克7天交易 波爾辛吉斯曾威脅要回歐洲

2019-05-23 18:04

日職／球隊中止連敗心情好 王柏融戲弄中島卓也

2019-05-23 21:26

MLB／托瑞斯再砲轟金鶯寫紀錄 沙胖恐成傷兵

2019-05-23 16:40

日職／王柏融敲1安選2保送 火腿找回攻擊火力

2019-05-23 20:21

MLB／哈波戲弄球迷 將球丟向球場屋頂

2019-05-23 15:52

MLB／輪到小腿受傷 史丹頓暫停復健賽

2019-05-23 06:54

中職／悍將羅力完封勝 MVP到手

2019-05-23 01:17

法網／球王、費爸挑戰 納達爾仍看好奪第12冠

2019-05-23 17:08

玉山盃／高一潘文輝飆速150km 目標155拚旅外

2019-05-23 14:10

日內瓦網賽／謝政鵬組合晉8強 謝淑薇為他抱屈

2019-05-23 07:03

嘉義長庚動作儀發威 助偏鄉空手道選手全中運狂摘12金

2019-05-23 15:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top