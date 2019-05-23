高球／大安TPGA公開賽 曾子豪、汪聰傑捍衛主場

2019-05-23 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



汪聰傑以66桿暫並列第一。圖／TPGA提供（鍾豐榮攝影） 分享 facebook 曾子豪以66桿暫並列第一。圖／TPGA提供（鍾豐榮攝影） 分享 facebook 我國22歲高球好手曾子豪在今天開戰的大安TPGA公開賽抓下7隻小鳥，雖吞下1柏忌，但首輪打完和同胞汪聰傑同以66（-6）桿並列首位，在台中空軍清泉崗高爾夫球場「捍衛主場」。

大安TPGA公開賽總獎金10萬美元，今天賽程因大雨數度延誤，只有一半選手、72人打完18洞，泰國25歲選手達維以6鳥、1柏忌的67（-5）緊追在後，地主宋孟璋丶泰國的韋蘇及美國的塔瑞克則以69（-3）桿暫並列第4。

今天有完美演出的汪聰傑手感極佳，木桿打上球道只有一洞失誤，另只有兩洞失手未成功打上果嶺，他表示，今天每一洞都照自己意思發揮，近6個月以來在張奇偉與父親汪德昌的指導下，不論開球距離與穩定度都有很大進步，今天的推桿的感覺更是「好極了」丶「很到位」，而且擊球專注力很高，因此打出好成績。

曾子豪今天推桿與切桿發揮水準，第一洞就在離洞25碼處直切切球進洞抓鳥，第5洞一記45呎下坡長推進洞又射鳥成功，讓他信心大增。他說今天運氣很好，切桿不錯，救球都能打到距洞2呎內，全場24推丶球道與果嶺都分別失誤六洞。第一及第二洞抓鳥是他最好的表現。

他從小學一年級開始學球，球齡10年，曾在日本念高中，贏過日本高中聯賽與日次巡小場比賽；他18歲轉職業，今年是第3年打台巡賽，最佳名次是並列第21名；目前就讀城市科技大學，在淡水球場接受長春職業好手呂文德及楊凱宇指導。