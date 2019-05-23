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田徑／懷孕停賽遭NIKE減少贊助 美田徑名將開砲

2019-05-23 19:07中央社 洛杉磯22日綜合外電報導

美國田徑選手菲麗絲。 路透
美國田徑選手菲麗絲。 路透
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運動生涯獲獎無數的美國田徑女將菲麗絲（Allyson Felix）今天加入近來對耐吉（Nike）的批判聲浪，指控這家美國運動用品龍頭不當懲罰為了生育而停賽的女性運動員。

法新社報導，菲麗絲是唯一獲得6面奧運金牌女田徑選手。她在「紐約時報」（NYT）寫道，從2018年因懷孕請假生產開始，Nike合約金額便大幅縮水。

繼美國隊友蒙塔諾（Alysia Montano）與高奇爾（Kara Goucher）上週在紐時調查報導中，對Nike提出類似指控後，這位33歲前奧運200公尺冠軍得主也公開發表意見。

菲麗絲在紐時文章表示：「身為運動員，我們都知道她們的故事是真的，但卻過於害怕將這些公諸於世：如果有了小孩，我們就要冒著風險，在懷孕期間和之後面臨贊助金額降低的可能。」

「這是運動產業當中，規則仍多為男性量身打造，並由男性制定的其中一個案例。」

去年12月產下一女的菲麗絲表示，她與Nike的贊助合約2017年底到期，儘管擔心影響續約談判，她仍決定選擇展開家庭生活。

菲麗絲表示，她和Nike的新合約金額比之前整整少了70%，「如果這是他們認為我現在的價值，那我接受」。

然而，菲麗絲說，當她提出若在「生產前後數月」的表現不如往常好，要求Nike保障不施以懲罰時，Nike態度猶豫不決。

菲麗絲寫道：「我想設立新標準。如果連我這樣最常被Nike用來宣傳行銷的運動員之一，都不能獲得這些保障，還有誰可以？從Nike拒絕我的要求至今，我們陷入停滯。」

Nike上週回應批評聲浪時，承諾針對女性運動員懷孕時期的待遇，施行新政策標準，並認知到公司「可以做更多」。

田徑

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