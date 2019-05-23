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田徑國邀賽／菁英選手壓境 加拿大飛毛腿尬速楊俊瀚

2019-05-23 17:46聯合報 記者劉肇育╱即時報導

楊俊瀚。 報系資料照
楊俊瀚。 報系資料照
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台灣國際田徑公開賽本周六、日將在台北田徑場舉行，今年中華田徑協會特別邀請來三名國際菁英選手與我國好手切磋，其中最受關注的莫過於加拿大飛毛腿迪葛雷斯（Andre De Grasse），曾在2016年里約奧運拿下200公尺銀牌的他，也將與我國最速男楊俊瀚同場競技。

年僅24歲的迪葛雷斯，是加拿大男子200公尺國家紀錄保持人，母親是短跑選手讓他從小就繼承了良好的運動基因，11年級時他首度參加100公尺賽跑就在穿著帆布鞋與籃球褲的情況下跑出10秒90的佳績，引發各界高度關注，2013年他就在加拿大國家級比賽中一舉拿下100公尺、200公尺與400公尺接力3面金牌，成為近年加拿大最具代表性的短跑名將。

而迪葛雷斯在國際賽場上大放異彩，則是要到2015年的泛美運動會上，他在男子100公尺以10秒05、男子200公尺以19秒88拿下雙料金牌，隔年更在里約奧運中包辦了200公尺銀牌、100公尺銅牌與400公尺接力銅牌三面獎牌。

不過接下來他卻因傷錯過了2017年世錦賽，並與傷病纏鬥了一年多，成績也因此受到影響，直到今年才再度成為頒獎台的常客，在五月他已先後站上上海鑽石賽與南京挑戰賽頒獎台，分別以20秒21拿下男子200公尺銀牌與10秒09拿下100公尺銀牌，而這次來台他也預計會在男子100公尺或是200公尺出賽，並將會與我國飛毛腿楊俊瀚同場競技，在日前鑽石聯賽受訪時他說：「為了讓身體完全恢復我花了相當長的一段時間，這也讓我為今天所拿下的成績感到驕傲。」

中華田徑隊總教練孫念祖表示，這次國邀賽希望我國選手能在包括迪葛雷斯、男子110公尺跨欄名將卡布（Johnathan Cabral）與三級跳遠奧運金牌泰勒（Christian Taylor）刺激下一舉達到奧運參賽標準，「像是俊瀚、奎儒都是很接近奧運達標的選手，如果能在這次的比賽中就一舉達標，對於他們來說將能提早安排後續的訓練計畫。」

至於已經在上海鑽石賽達到東京奧運參賽標準的我國男子標槍好手鄭兆村，孫念祖也強調接下來仍會選擇性的安排他參加國際賽事，增加高強度的比賽經驗。

田徑楊俊瀚里約奧運

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