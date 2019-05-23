世大運／拿坡里臨時接手 中華隊目標7金大縮水

2019-05-23 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



體育署署長高俊雄（左）和競技組組長洪志昌解釋拿坡里世大運情形。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

2年前中華代表團在台北世大運豪取26金、34銀、30銅的輝煌成績，今年7月3日開幕的拿坡里世大運，體育署卻只喊出「7金」目標，和2年前差距甚大。

體育署競技組組長洪志昌解釋，今年世大運原本由巴西的巴西利亞取得，但2015年宣布放棄，2016年國際大學運動總會才決定由義大利拿坡里接手，在整體籌辦時間不足、場館條件無法容納充足人數下，今年各項都「縮水」，包括賽事總人數要控制在8000人內，只舉辦18種運動，頒發222面金牌也是近5屆最少，

中華代表團2年前共有371位選手「捍衛主場」，賽事舉辦運動22種，拿坡里各項規模都有明顯差距。

「這次算是最不一樣的綜合賽會，是很大的衝擊，從職員數上我們就有很大的落差。」洪志昌表示，本屆中華代表團將派出131位選手參加12種運動種類，過往若是同樣選手數，團本部職員證應該是將近50張，今年卻只有39張，其中32張證會給教練、5張給防護員，大專體總的行政人員只有2人。

洪志昌補充說，後勤支援當然不會只有5名防護員和2名大專體總行政人員，營外還會有3名隊醫和6名防護員，大專體總和體育署相關人員也會在營外提供協助，目前仍在和拿坡里協調，希望都能申請到職員卡，提供完整的後勤服務。

拿坡里世大運7月3日登場，14日閉幕，今年只會舉行18種運動，上屆中華代表團的「金牌庫」羽球、滑輪溜冰和舉重都沒在內，體育署署長高俊雄表示，上屆光是滑輪溜冰就拿10金、羽球5金、舉重2金，加上拿下1金的武術也不在拿坡里舉辦種類，因此今年以台北世大運之外的隊史最佳7金為目標。

今年奪金重點包括「鞍馬王子」李智凱、唐嘉鴻，網球「夜市王子」曾俊欣，田徑「台灣最速男」楊俊瀚、射箭魏均珩、湯智鈞和射擊楊昆弼、林穎欣和呂紹全等。