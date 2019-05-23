高球／高協推出大師營訓練計畫 國家隊選手暑期受惠

2019-05-23 17:37 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



現任高球協會理事長王政松。 報系資料照 分享 facebook 新科的高爾夫球王布魯克斯‧柯普卡(Brooks Koepka)於上週落幕的四大賽PGA Championship衛冕成功，擠下了達斯丁‧強森(Dustin Johnson)登上了世界第一的球王寶座；不到30歲的Koepka手上已經擁有四場大賽的冠軍，儼然邁向世界高壇霸主的地位。在未來的幾年內，這兩位球星絕對是每一場大賽的競爭話題。

無論是柯普卡或是強森，這兩位高壇巨星的教練皆為同一人：克勞德‧哈蒙三世(Claude Harmon III)！哈蒙三世的父親是鼎鼎大名的布區‧哈蒙(Butch Harmon)，眾所周知，哈蒙教出過許多得意門生，其中老虎‧伍茲的全盛時期，就是拜師在哈蒙的指導之下。

中華高協自2019年開始制定「國家培訓隊」的訓練制度，每個月定期集訓，由教練團檢視及協助國家隊、儲備隊的選手。今年暑假的培訓重頭戲，就是推出「大師營」訓練計畫！自下半年國手選拔賽總成績中，挑選出男子、女子各前4名的選手，預定從七月中旬至八月初實施，進行超過三週的美國移地訓練；隨隊除了國內的教練團隊之外，也包含防護員及行政職員，組成訓練團隊。

大師營顧名思義，當然要有大師來參與訓練，提供選手學習高爾夫頂尖的觀念及技術。高協這次的訓練除了呈報體育署核定，也真的是不惜重金，確認邀請世界頂尖大師級教練布區‧哈蒙，親自為中華高協選手進行「整天」的指導，訓練地點位於哈蒙於Las Vegas的學校。之後培訓隊將轉往加州的Oak Valley球場，並邀請研發Aim Point的Sean Lanyi推桿大師，親臨現場指導選手，尤其著重在果嶺的研讀方向及速度。

中華民國高爾夫協會王理事長政松強調，台灣的青少年選手的培訓，有提升的必要性，不應該在培訓上就輸在起跑點上。台灣的青少年選手的天賦與努力都不輸給其他國家的的選手，惟技術訓練、場地多樣化方面上，台灣選手的養成比較吃虧，需要藉由美國場地與美國大師級教練來突破台灣選手的困境。

從現在開始與世界級的大師教練接觸，強化技術及觀念，高協以實際的行動，來提升選手在國際賽事上的競爭力！所以，這不是一次性的活動就結束，而是國家隊的長期培訓計畫一環，還有後續的追蹤及評估，才能將效益發揮最大。Oak valley球場余院長也表示，主動贊助國家隊為海外訓練基地。

高協的選訓委員會也希望選手們透過國手選拔賽，爭取並把握這次海外的移地訓練機會，備戰未來的國際賽事而努力。

Butch Harmon School of Golf

Golf Academy with Sean Lanyi