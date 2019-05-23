世足／卡達後勤難支援 2022擴增48隊計畫失敗

2019-05-23 17:38 台灣醒報 台北報導



國際足總23日決定延後世足賽擴編計畫至2026年，圖為上屆冠軍法國隊。（photo on Wikimedia） 分享 facebook 國際足總宣布放棄2022世足賽擴編計畫！外媒指出，因近來波斯灣近來關係緊張，若卡達世足賽由32隊增至48隊，勢必得擴大後勤支援範圍，可能超過卡達國內負荷，但在波灣地區不好驚動其他國家，擴編計畫只好暫緩。

中東政治關係緊張

據《美聯社》報導，國際足總（FIFA）主席英凡第諾23日表示，2022世界盃足球賽首度在中東地區舉辦，本來希望能擴大舉辦，由32國增加到48國，但近來波灣地區政治情勢緊張，阿拉伯世界也發生多起勞權及外交危機，因此決定暫緩擴編計畫。但他表示，最快將在2026年由美、加、墨聯合主辦的世足賽就會完成擴編。

此外，國際足總更指出，以2022世足主辦國卡達目前的準備進度，不可能在6月的準備期限前完成擴編所需的後勤工作，因為擴編所需的資源是目前32國規模的數倍，且因波灣關係緊張，若商請鄰國協助也不甚方便，也是決定暫緩擴編的主要因素。

後勤難以支援

《德國之聲》則指出，有國外調查報告顯示，包括沙烏地阿拉伯、巴林及阿拉伯聯合大公國原本都被視為提供支援卡達世足賽擴編資源的國家，但因三國皆於2017年遭遇經濟及觀光危機，因此現階段無法即刻救援，目前僅剩科威特及阿曼被列入觀察名單。

但隨後阿曼當局已直接表態不願參與世足賽活動，至於科威特境內的兩座足球場館未來都將整修成世足賽規格，但英凡第諾4月造訪時，卻面臨科國正面臨激烈的勞工運動，支援計畫看似無望。

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