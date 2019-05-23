法網／納達爾面對球王、費爸挑戰 仍看好贏下第12冠

2019-05-23 17:08 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



納達爾看好奪下第12座法網冠軍。 新華社 分享 facebook 網壇重量級紅土賽事、法網公開賽點燃戰火，單打項目較被看好奪魁的分別是上屆奪冠的「蠻牛」納達爾與前球后哈蕾普。法網將在本週末開打，目前網壇三天王費爸、球王約克維奇及蠻牛身體狀況都許可參賽，可能共演競爭最為激烈的一屆法網男單；而女單過往雖無選手以擅戰紅土聞名，但衛冕的哈蕾普近期在紅土表現優異，被看好能與蠻牛一同完成衛冕。

男單冠軍三搶一

根據《雅虎新聞網》報導，法網男單一直都是紅土天王蠻牛的天下，他生涯已豪奪11次法網冠軍，早已是史上第一人，但本屆蠻牛可能會遇到另外2位頂級球星費爸與約克維奇的挑戰，這3位被網壇名將阿格西讚為「前三偉大球星」都有著不得不奪法網冠軍的理由。

首先，衛冕冠軍蠻牛自然想開創第三個紅土盛事，他從2005年開始奪法網四連霸，被費爸中斷一年後，再開創第二盛事（從2010年開始的五連霸），而隨著近兩年都奪回冠軍後，蠻牛自然是劍指個人第12度法網冠軍。

而蠻牛老對手費德勒從2015年以來首度參戰法網，奪冠之心不言而喻。當今球王約克維奇更打算寫下個人第二度大滿貫全制霸，約克維奇在2015年橫跨至隔年曾經完成4大賽事連冠（依序為溫網、美網、隔年的澳網以及法網），而本次他已在去年的溫網和美網都奪冠，年初的澳網也封王，只差這座法網冠軍就能再寫下4大賽事連冠的「Djoko滿貫」（Djoko Slam）

哈蕾普漸成紅土女王

此外，女單方面就不比男單競爭如此激烈，據《CBS體育網》報導，專家麥兒指出，目前暫居世界第三的哈蕾普近期狀況不俗，雖然還是落後著球后大坂直美大概1000分，但哈蕾普是去年的法網冠軍，近年來逐漸轉變成女版的紅土之王，蟬連后座的希望濃厚。

麥兒看好2019年是這位27歲的羅馬尼亞好手蛻變成頂級女單選手的關鍵時刻，哈蕾普身上僅有一座大滿貫冠軍的榮耀（就是去年的法網），可能成為今年她拼死守住女單冠軍的理由。

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