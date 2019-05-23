親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

南科台積電5奈米18廠區再傳意外 兩人墜落命危

日職／王柏融對樂天扛5棒DH 火腿求中止4連敗

運動筆記領先集團超快！但是11k以後呢，，，故宮南院音樂星空馬拉松半馬！32度！跑在蒙古〜2019烏蘭巴托馬拉松
健行筆記【雪劍縱走Day2】翠池 -- 油婆蘭營地20190513一日玉北來回賞杜鵑
NBA年度最佳防守陣容精彩好球 (2018-19賽季)新秀第一隊好球剪輯 (2018-19賽季)

法網／納達爾面對球王、費爸挑戰 仍看好贏下第12冠

2019-05-23 17:08台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

納達爾看好奪下第12座法網冠軍。 新華社
納達爾看好奪下第12座法網冠軍。 新華社
分享
網壇重量級紅土賽事、法網公開賽點燃戰火，單打項目較被看好奪魁的分別是上屆奪冠的「蠻牛」納達爾與前球后哈蕾普。法網將在本週末開打，目前網壇三天王費爸、球王約克維奇及蠻牛身體狀況都許可參賽，可能共演競爭最為激烈的一屆法網男單；而女單過往雖無選手以擅戰紅土聞名，但衛冕的哈蕾普近期在紅土表現優異，被看好能與蠻牛一同完成衛冕。

男單冠軍三搶一

根據《雅虎新聞網》報導，法網男單一直都是紅土天王蠻牛的天下，他生涯已豪奪11次法網冠軍，早已是史上第一人，但本屆蠻牛可能會遇到另外2位頂級球星費爸與約克維奇的挑戰，這3位被網壇名將阿格西讚為「前三偉大球星」都有著不得不奪法網冠軍的理由。

首先，衛冕冠軍蠻牛自然想開創第三個紅土盛事，他從2005年開始奪法網四連霸，被費爸中斷一年後，再開創第二盛事（從2010年開始的五連霸），而隨著近兩年都奪回冠軍後，蠻牛自然是劍指個人第12度法網冠軍。

而蠻牛老對手費德勒從2015年以來首度參戰法網，奪冠之心不言而喻。當今球王約克維奇更打算寫下個人第二度大滿貫全制霸，約克維奇在2015年橫跨至隔年曾經完成4大賽事連冠（依序為溫網、美網、隔年的澳網以及法網），而本次他已在去年的溫網和美網都奪冠，年初的澳網也封王，只差這座法網冠軍就能再寫下4大賽事連冠的「Djoko滿貫」（Djoko Slam）

哈蕾普漸成紅土女王

此外，女單方面就不比男單競爭如此激烈，據《CBS體育網》報導，專家麥兒指出，目前暫居世界第三的哈蕾普近期狀況不俗，雖然還是落後著球后大坂直美大概1000分，但哈蕾普是去年的法網冠軍，近年來逐漸轉變成女版的紅土之王，蟬連后座的希望濃厚。

麥兒看好2019年是這位27歲的羅馬尼亞好手蛻變成頂級女單選手的關鍵時刻，哈蕾普身上僅有一座大滿貫冠軍的榮耀（就是去年的法網），可能成為今年她拼死守住女單冠軍的理由。

【更多精采內容，詳見

法網美網澳網

相關新聞

彈翻床、橋藝都入列 108年運動賽事轉播再升級

2019-05-23 15:27

嘉義長庚動作儀發威 助偏鄉空手道選手全中運狂摘12金

2019-05-23 15:58

拳擊／國際拳總問題不斷 IOC建議自東奧除名

2019-05-23 12:42

日內瓦網賽／謝政鵬組合晉8強 謝淑薇為他抱屈

2019-05-23 07:03

橄欖球／中華拚保級 非贏新加坡

2019-05-23 01:23

蘇迪曼盃／不敵韓17歲少女 戴資穎：她很出色

2019-05-23 01:16

拳擊／來義高中出「場」 助排灣青年洪嘉慶成拳王

2019-05-22 23:13

高球／出國像患失憶症 劉永華嘗試突破客場劣勢

2019-05-22 22:28

高球／兆豐業餘賽 男隊劉永華、女隊楊斐茜單日最低

2019-05-22 22:26

頻道版權費談不攏 ELEVEN SPORTS擬斷訊

2019-05-22 21:11

西甲／克羅斯與皇馬續約4年：特別的時刻

2019-05-22 18:43

足球／姆巴佩動向吊人胃口 大巴黎：他會留下

2019-05-22 18:38

台灣之光！ 洪嘉慶奪OPBF青年拳王金腰帶

2019-05-22 17:19

蘇迪曼盃／中華隊抗韓失利 分組第二晉級8強

2019-05-22 16:27

橄欖球／不想再回二級 中華隊亞錦賽力抗三強

2019-05-22 15:33

法網／膝傷退賽後現身練球 小威減重再出發

2019-05-22 14:46

蘇迪曼盃／周天成退李東根 對南韓率先聽牌

2019-05-22 14:24

蘇迪曼盃／韓17歲天才少女 爆冷逆轉戴資穎

2019-05-22 13:08

網球／溫布頓恐缺席單打 墨瑞計畫先拚雙打

2019-05-22 11:24

手球／台灣首辦U20挑戰賽 中華女將「很青」

2019-05-22 00:10

南京挑戰賽／陳奎儒對決偶像 跨進奧運再等等

2019-05-21 23:55

高球／阿美族少年異軍突起 與隊友競爭求進步

2019-05-21 21:58

高球／兆豐全國業餘賽 洪昭鑫首輪67桿領先

2019-05-21 21:48

因為愛舞所聚「范范」快閃跳ZUMBA

2019-05-21 17:35
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特未來動向 經紀人：百分百不確定

2019-05-23 07:52

日職／王柏融敲雙安還棒打宋家豪 火腿吞4連敗

2019-05-22 20:24

西區決賽落幕 另一個柯瑞正要起飛

2019-05-23 07:00

NBA／年度防守第一隊 公鹿2大將入選

2019-05-23 08:20

NBA／勇士休9天史上第3久 奪冠與否無正相關

2019-05-23 11:14

NBA／網紅惡搞柯瑞無球跑動 引柯爾現身回應

2019-05-23 15:00

NBA／年度防守陣容公佈 貝佛利、透納喊不尊重

2019-05-23 12:38

NBA／伊巴卡舉逆轉馬刺為例 雷納德尷尬回應

2019-05-23 13:31

NBA／勇士橫掃晉級 貝佛利：快艇給最大挑戰

2019-05-23 11:43

日職／歸隊後首次單場雙安 王柏融救不了火腿

2019-05-22 20:45

MLB／19歲強投棄美赴日 日媒：異例震撼全美

2019-05-22 17:33

NBA／雷納德沒問題 暴龍：羅瑞狀況才嚴重

2019-05-23 14:40

NBA／常互傳訊討論生活？KD推特打臉記者

2019-05-23 09:36

NBA／遭暴龍扳平 字母哥：G5沒壓力

2019-05-23 10:37

NBA／留人各出奇招 地產商送房盼留雷納德

2019-05-23 09:32

日職／上原浩治之後 平成怪物將成引退大物？

2019-05-23 07:00

NBA／德瑞克場邊太「搶戲」 公鹿主帥頗有微詞

2019-05-23 14:19

生涯頻遭指定轉讓 耶茨用指叉球成最強守護神

2019-05-23 07:00

NBA／栽在暴龍替補 字母哥：持續嚴防雷納德

2019-05-23 01:15

MLB／這個主場還在下雪！ 網讚「白色球場」太美了

2019-05-22 18:05

中職／兄弟近10戰9敗 未超前猿隊仍當老二

2019-05-22 23:51

MLB／貝林格挑戰四割男 美媒提四原因看好

2019-05-23 07:53

日職／宋家豪奪第13中繼 台灣內戰大王勝出

2019-05-22 20:04

MLB／交易熱季開跑 巨人邦賈納最搶手

2019-05-22 18:36

NBA／考佛回母校致詞 當年交易價值是台影印機

2019-05-23 14:30

蘇迪曼盃／不敵韓17歲少女 戴資穎：她很出色

2019-05-23 01:16

MLB／剛因不夠拚挨批 卡諾全力跑壘就受傷

2019-05-23 11:36

NBA／爆厄文轉隊黑歷史 騎士：他以手術威脅

2019-05-23 15:52

SBL／幾隊要打職籃 球團尚未表態

2019-05-23 01:30

日職／陽岱鋼3支1 打擊率升至2成74

2019-05-22 20:15

MLB／柯拉與藍鳥史卓曼口水戰 搬出經典賽恩怨

2019-05-23 07:50

SBL／第17季參賽與否 籃協：最晚6月14日表態

2019-05-22 20:45

台灣之光！ 洪嘉慶奪OPBF青年拳王金腰帶

2019-05-22 17:19

日職／王柏融對樂天扛5棒DH 火腿求中止4連敗

2019-05-23 16:45

頻道版權費談不攏 ELEVEN SPORTS擬斷訊

2019-05-22 21:11

中職／羅力無四死球完封勝 悍將1：0勝統一

2019-05-22 21:46

MLB／輪到小腿受傷 史丹頓暫停復健賽

2019-05-23 06:54

中職／悍將羅力完封勝 MVP到手

2019-05-23 01:17

MLB╱基襪首次海外對決 下月底倫敦鏖戰

2019-05-22 17:26

日內瓦網賽／謝政鵬組合晉8強 謝淑薇為他抱屈

2019-05-23 07:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top