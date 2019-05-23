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嘉義長庚動作儀發威 助偏鄉空手道選手全中運狂摘12金

2019-05-23 15:58聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義長庚醫院運動醫學中心「動作儀」發威，透過肌力檢測儀器輔助， 結合教練培訓指導，幫助原住民偏鄉南投縣立旭光高中空手道選手，在今年全中運比賽勇奪12面金牌， 成為最大贏家，2名奪牌選手還獲總統教育獎，校長何光明帶教練選手今天下午到嘉義長庚，向院長林志鴻及運動醫學中心主任及醫師感謝。

嘉義長庚花費逾2000萬元打造運動醫學中心，光是動作分析系統、等速肌力測量儀就要600萬元，原用於分析開刀後病人步態，後發現國外多將此用於選手訓練，運動醫學中心主任許維修與空手道4段的腦神經外科醫師王定中帶團隊，106年6月與旭光高中空手道隊進行目標導向型合作計畫。

今年全中運空手道比賽獲國中男、女和高中男子團體第一及高女組第二，全隊共獲12金、8銀、11銅，其中高男組金牌吳興明及國女組金牌謝玉涵，17日獲總統教育獎。

南投縣立旭光高中空手道選手奪牌選手表演空手道。記者魯永明／攝影
南投縣立旭光高中空手道選手奪牌選手表演空手道。記者魯永明／攝影
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王定中說，他們將最新醫學科技及運動理論，例如核心肌群、穩定性及協調性最新研究，運用在選手訓練，透過分析儀器，測試選手基礎體能、協調性、爆發力，以及攻擊動作，再針對選手狀態，訂定個人化訓練計畫，評估選手狀況，調整訓練方針，「選手賽場優異成績，證實我們努力是正確的!」

何光明帶教練黃泰吉及30多名選手到嘉義長庚感謝說，這群孩子大多來自弱勢家庭，以奪牌為目標努力不懈，感謝長庚醫療照護。林志鴻開心說，103年啟動長庚運動醫學整合照護計畫，結合專業醫師及防護師，提供選手整合照護和醫療服務，近年投注國高中校隊及體育隊伍，培養年輕潛力選手，對空手道隊亮眼成績，感到欣慰。

嘉義長庚醫院空手道4段腦神經外科醫師王定中(中)指導選手接受動作儀檢測。記者魯永...
嘉義長庚醫院空手道4段腦神經外科醫師王定中(中)指導選手接受動作儀檢測。記者魯永明／攝影
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嘉義長庚醫院運動醫學中心「動作儀」發威，幫助南投縣立旭光高中空手道選手，在全中運...
嘉義長庚醫院運動醫學中心「動作儀」發威，幫助南投縣立旭光高中空手道選手，在全中運比賽奪12面金牌，2名奪牌選手還獲總統教育獎，校長何光明帶教練選手下午到嘉義長庚向院長林志鴻及運動醫學中心主任及醫師感謝。記者魯永明／攝影
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嘉義長庚醫院運動醫學中心主任許維修(左)指導選手接受等速肌力測量儀檢測。記者魯永...
嘉義長庚醫院運動醫學中心主任許維修(左)指導選手接受等速肌力測量儀檢測。記者魯永明／攝影
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