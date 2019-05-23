嘉義長庚動作儀發威 助偏鄉空手道選手全中運狂摘12金

2019-05-23 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義長庚醫院運動醫學中心「動作儀」發威，透過肌力檢測儀器輔助， 結合教練培訓指導，幫助原住民偏鄉南投縣立旭光高中空手道選手，在今年全中運比賽勇奪12面金牌， 成為最大贏家，2名奪牌選手還獲總統教育獎，校長何光明帶教練選手今天下午到嘉義長庚，向院長林志鴻及運動醫學中心主任及醫師感謝。

嘉義長庚花費逾2000萬元打造運動醫學中心，光是動作分析系統、等速肌力測量儀就要600萬元，原用於分析開刀後病人步態，後發現國外多將此用於選手訓練，運動醫學中心主任許維修與空手道4段的腦神經外科醫師王定中帶團隊，106年6月與旭光高中空手道隊進行目標導向型合作計畫。

今年全中運空手道比賽獲國中男、女和高中男子團體第一及高女組第二，全隊共獲12金、8銀、11銅，其中高男組金牌吳興明及國女組金牌謝玉涵，17日獲總統教育獎。

南投縣立旭光高中空手道選手奪牌選手表演空手道。記者魯永明／攝影 分享 facebook

王定中說，他們將最新醫學科技及運動理論，例如核心肌群、穩定性及協調性最新研究，運用在選手訓練，透過分析儀器，測試選手基礎體能、協調性、爆發力，以及攻擊動作，再針對選手狀態，訂定個人化訓練計畫，評估選手狀況，調整訓練方針，「選手賽場優異成績，證實我們努力是正確的!」