拳擊／國際拳總問題不斷 IOC建議自東奧除名

2019-05-23 12:42 中央社 洛桑22日綜合外電報導



國際奧林匹克委員會（IOC）今天建議撤銷國際拳擊總會（AIBA）在2020年東京奧運規劃賽事的權力。 美聯社 分享 facebook

國際奧林匹克委員會（IOC）今天建議撤銷國際拳擊總會（AIBA）在2020年東京奧運規劃賽事的權力，但表示拳擊仍應納入奧運之中。

危機重重的國際拳總傳出嚴重管理問題後，國際奧會執行委員會經數月調查提出因應方針。這套方針幾可確定會在下個月獲國際奧會全體會員通過。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）在洛桑告訴媒體，調查結果「不言自明」。

他表示，證據清楚顯示國際拳總內部有著「極為嚴重的問題」，從管理「缺失」、不盡職盡責到利益衝突等等。

巴赫在聲明中表示，把國際拳總踢出東京奧運，但替拳擊選手開闢新的競爭途徑，國際奧會用意是確保運動員「能實現他們的夢想並參與奧運」，同時間也讓國際拳總面對「必要的後果」。

由稽查公司德勤（Deloitte）執行的調查，聚焦主題包括財務、管理暨道德、反禁藥、裁判等方面。國際奧會表示，調查結果認定，國際拳總在解決種種問題上，「欠缺令人滿意的進展」。

而國際拳總發布聲明表示，他們已經「注意到國際奧會的公告」，但拒絕透露他們的下一步是什麼。

聲明說：「國際拳總正在審視國際奧會的報告，且在事情更明朗之前不會做出任何評論，但國際拳總仍期待未來能與國際奧會合作。」

體育仲裁法庭（CAS）秘書長瑞伯（Matthieu Reeb）告訴法新社，「最終決定尚未出爐前，是不可能提出上訴的」，但若國際拳總決定上訴，在奧林匹克憲章授權下，體育仲裁法庭有權做出裁決。