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日內瓦網賽／超級搶十取勝 謝政鵬組合挺進八強

2019-05-23 07:03聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

帶著在南韓連兩周打下挑戰賽男雙冠軍的氣勢，我國網球好手謝政鵬本周與印尼搭擋朗卡特（Christopher Rungkat）轉往瑞士，在日內瓦公開賽男雙首輪挺過「超級搶十」的三盤大戰，以6：2、3：6、10：7擊敗薩爾瓦多阿雷瓦諾（Marcelo Arevalo）／墨西哥雷耶斯-瓦雷拉（Miguel-Angel Reyes-Varela），挺進八強。

上周在光州奪下生涯第19座挑戰賽冠軍的謝政鵬，世界排名也從第66名再往上爬升一名，繼續刷新台灣男網最高雙打排名紀錄。日前法網也公布男雙籤表，謝政鵬生涯首度進軍法網，取得法網男雙會內賽資格。

謝政鵬的姊姊謝淑薇也在臉書粉絲團恭喜弟弟世界排名續創新高，不過他也透露謝政鵬目前遇到的困境，她表示謝政鵬由於經費匱乏的情況下，很多時候他都會在當天比賽打完，再趕到另外一個俱樂部去教球賺旅費，甚至打完比賽趕到別地方，帶別人打業餘賽賺旅費。

儘管如此，謝淑薇也勉勵謝政鵬要繼續努力，「人生不管怎麼樣，都能活出自己的色彩，只是你要付出多少來換取你的夢想而已。」

來到瑞士首戰，謝政鵬與搭擋朗卡特又開出紅盤，首盤在第五、七局連續破發成功，先下一城，次盤雖在第八局遭到對手突破發球局讓出，但決勝盤「超級搶十」，謝政鵬組合在6：6連下3分奠定勝基，在66分鐘的三盤大戰中取勝，挺進八強。

謝政鵬法網謝淑薇

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