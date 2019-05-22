高球／出國如患失憶症 劉永華嘗試突破客場劣勢

2019-05-22 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



劉永華一直是國內比賽的常勝軍，他是今年全大運男子公開組金牌得主，也是今年台灣業高球錦標賽衛冕者，2017年台日韓睦鄰盃在我國舉行，也拿過第三名。今年夏季賽，他兩輪都是紅字，是上百位選手中僅有的兩人之一，但是出國比賽，似乎得了失憶症，總無法名列前茅。

劉永華對這樣的反覆很苦惱，球照練，份量沒少，一心只想高爾夫，連年輕人最鍾愛的手機，也棄之如敝屣，年初的澳洲業餘高球名人賽、最近的日本鑽石盃，成績卻和自己的努力不成正比，他一度信心動搖。

不過劉永華不想輕易被打敗，他知道高爾夫賽事的主場優勢比任何運動都重要，但是國外的選手來台比賽，卻一點也不畏懼我們的主場優勢，「原因就出在國外的場地與國內場地大不相同，尤其是果嶺起伏多變，不是打一、兩次就可掌握；相對的，國內的球場難度就簡單多了，很快可以上手，一點難不倒那些見多識廣的國外對手。」

劉永華一語道破了問題的關鍵，這不是他個人的缺憾，而是台灣選手的通病，或許就因為國內的球場設計欠缺多元變化，球場的共通性太高，一旦出了國門，面對五花八門的果嶺或球道、沙坑變化，往往欠缺應變之道，更難與對手抗衡。