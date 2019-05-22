親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

屏東高樹今晚傳火警 2小兄弟無生命跡象

票投國民黨，全部改回來？「賴士葆們」的逆襲

運動筆記從來不運動到突然跑山路 只因為一句話那些年 我們一起騙的照片
健行筆記【雪劍縱走Day2】翠池 -- 油婆蘭營地20190513一日玉北來回賞杜鵑
NBA賽事懶人包 (5月22日)賽事精華- 公鹿 vs. 暴龍 (5月22日)

高球／兆豐業餘賽 男隊劉永華、女隊楊斐茜單日最低

2019-05-22 22:26聯合報 記者劉肇育╱即時報導

劉永華第二輪70桿是單日最低表現。圖／中華高協提供
劉永華第二輪70桿是單日最低表現。圖／中華高協提供
分享

108年兆豐全國業餘高爾夫夏季錦標賽暨2019年下半年國家隊選拔賽今天進入第二輪，現役國家隊員依舊強勢出擊，為連莊國家隊員取得好彩頭，包括國立體大應屆畢業生劉永華締造單日最低70桿，兩輪139桿，名次上升一席；首輪成績最佳的洪昭鑫則演出單日次低71桿，兩天138桿，依舊領先群雄。

女子組最佳演出也是現役國家隊員楊斐茜，博蒂、柏忌各2，成為第二輪唯一平標準桿72桿的女將，兩輪148桿，不但居女公開組（19歲以上）第一，亦為女子組最佳。楊斐茜胞妹楊亞賓則以兩輪150桿，在女子A組（16歲以上至19歲以內）暫居榜首。

男子選手僅4人低於標準桿，除公開組劉永華及洪昭鑫，另2人則是A組葉佳胤（大溪高中）及陳瑋利（新北佳林國中）的71桿，其中葉佳胤兩輪144桿，躍居分組第一，男子總排名第四，也是下半年國家隊員大熱門，他表示從小就期待入選國家隊，為國爭光。依選拔辦法，下半年國家隊員需經夏季賽及全國業餘錦標賽兩大賽事共八輪144洞的洗禮，再決選男、女各六人組成。

劉永華從第10洞出發，前九洞抓3隻小鳥，沒有柏忌，只打33桿，表現不錯，後九洞則栽在難度最高的第二洞，以雙柏忌收場。他自認鐵桿和推桿表現較佳，因第二輪禁止較佳球位擊球，選手只能在原地自行脫困，至少多出打2至3桿，否則成績可更好。

兩位國中生在男、 女B組的表現也可圈可點，台南新東國中廖信淳擊出女子單日次低的74桿，兩輪149桿，追平國家隊員黃亭瑄，兩人在女子B組並列第一。桃園平鎮國中賴昱禓75桿，則是男B組最佳，兩輪151桿也與螢橋國中陳亮宇並列第一。賴昱禓從2月的北區月賽、4月佛度盃台灣錦標賽，到5月北區月賽，已連拿三次冠軍，為最近三個月表現最佳的男B組選手。

高爾夫

相關新聞

蘇迪曼盃／中華隊抗韓失利 分組第二晉級8強

2019-05-22 16:27

頻道版權費談不攏 ELEVEN SPORTS擬斷訊

2019-05-22 21:11

高球／出國如患失憶症 劉永華嘗試突破客場劣勢

2019-05-22 22:28

西甲／克羅斯與皇馬續約4年：特別的時刻

2019-05-22 18:43

足球／姆巴佩動向吊人胃口 大巴黎：他會留下

2019-05-22 18:38

台灣之光！ 洪嘉慶奪OPBF青年拳王金腰帶

2019-05-22 17:19

橄欖球／不想再回二級 中華隊亞錦賽力抗三強

2019-05-22 15:33

法網／膝傷退賽後現身練球 小威減重再出發

2019-05-22 14:46

蘇迪曼盃／周天成退李東根 對南韓率先聽牌

2019-05-22 14:24

蘇迪曼盃／韓17歲天才少女 爆冷逆轉戴資穎

2019-05-22 13:08

網球／溫布頓恐缺席單打 墨瑞計畫先拚雙打

2019-05-22 11:24

手球／台灣首辦U20挑戰賽 中華女將「很青」

2019-05-22 00:10

南京挑戰賽／陳奎儒對決偶像 跨進奧運再等等

2019-05-21 23:55

高球／阿美族少年異軍突起 與隊友競爭求進步

2019-05-21 21:58

高球／兆豐全國業餘賽 洪昭鑫首輪67桿領先

2019-05-21 21:48

高球／四大賽集滿亞軍 強森只能苦笑以對

2019-05-21 18:51

因為愛舞所聚「范范」快閃跳ZUMBA

2019-05-21 17:35

手球／IHF獎盃挑戰賽台灣首辦 U20女將跳級打怪

2019-05-21 16:17

中山工商獲5人制足球聯賽奪冠 民雄農工四連霸夢碎

2019-05-21 12:10

F1／決戰終點線真實主角 勞達病逝享壽70歲

2019-05-21 11:42

北市大女排、網球獲仰德贊助 原因是這位教練

2019-05-21 00:41

羅馬網賽／納達爾奪冠 ：感覺自己還有競爭力

2019-05-21 00:30
看更多

熱門文章

NBA／東決G4暴龍輕取公鹿 系列賽扳成2平

2019-05-22 10:58

NBA／暴龍板凳群殺出 18分大勝公鹿扳平系列賽

2019-05-22 11:00

NBA／傳奇84梯後首次 前5順位包了新秀第一隊

2019-05-22 08:55

NBA／讚柯瑞史上第二 伊古達拉：僅次於「他」

2019-05-22 10:21

NBA／自爆AD拒簽名往事 威廉森發願來者不拒

2019-05-22 19:10

NBA／勇士橫掃拓荒者 總冠軍賽前養兵9天

2019-05-21 23:35

蘇迪曼盃／韓17歲天才少女 爆冷逆轉戴資穎

2019-05-22 13:08

NBA／被橫掃沒關係 拓荒者和總教頭續約

2019-05-22 08:11

NBA／暴龍扳平系列賽 羅瑞：球隊仍無路可退

2019-05-22 12:18

NBA／暴龍形象大使捍衛主場 向字母哥噴垃圾話

2019-05-22 11:50

NBA／疲累非藉口 雷納德：我們要創造歷史

2019-05-22 15:47

日職／王柏融敲雙安還棒打宋家豪 火腿吞4連敗

2019-05-22 20:24

NBA／公鹿連輸2場 希臘怪物：不是世界末日

2019-05-22 13:35

NBA／西冠慘遭橫掃 里拉德：好過首輪打包

2019-05-21 18:51

NBA／拓荒者留里拉德 可能端4年頂薪約

2019-05-22 14:43

NBA／兒子出生隔天掃低潮 范弗利特感謝隊友

2019-05-22 13:00

全面進化幅度大到驚人 雙城已非昔日吳下阿蒙

2019-05-22 07:00

NBA／湖人總經理放話奪冠 拒回答強森相關問題

2019-05-22 09:19

中職／長期穩定不容易 潘威倫堪稱最強土投

2019-05-22 07:00

NBA／總算等到板凳支援 羅瑞：季後賽第二次

2019-05-22 16:53

NBA／詹皇西進影響收視 聯盟有意調整比賽時間

2019-05-22 18:47

NBA／西決落後時間多於拓荒者 勇士全靠下半場

2019-05-22 11:35

MLB／洋基杰曼9勝傲聯盟 金鶯挨百轟史上最快

2019-05-22 11:46

MLB／陳偉殷改當一人左 投3球生涯首獲中繼點

2019-05-22 11:18

MLB／19歲強投棄美赴日 日媒：異例震撼全美

2019-05-22 17:33

新角色加入 天使能扮演復仇者聯盟嗎？

2019-05-22 07:00

日職／歸隊後首次單場雙安 王柏融救不了火腿

2019-05-22 20:45

蘇迪曼盃／中華隊抗韓失利 分組第二晉級8強

2019-05-22 16:27

MLB／挑戰無安打破功 韋蘭德邊投邊找萊恩

2019-05-22 14:50

MLB／19歲潛力右投棄大聯盟 傳加入日職軟銀

2019-05-22 14:54

NBA／真除灰狼教頭 桑德斯：父親靈魂與我們同在

2019-05-22 16:19

蘇迪曼盃／周天成退李東根 對南韓率先聽牌

2019-05-22 14:24

MLB／這個主場還在下雪！ 網讚「白色球場」太美了

2019-05-22 18:05

日職／宋家豪奪第13中繼 台灣內戰大王勝出

2019-05-22 20:04

籃球／戴維斯拚瓊斯盃 向中華白報到

2019-05-21 23:37

中職／悍將索沙7連勝 半季10勝有望

2019-05-21 23:41

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-22 10:55

MLB／葛蘭基2500K達成 現役第5人

2019-05-22 12:06

NBA／勇士連5季爭冠 柯爾：這太困難了

2019-05-21 22:41

MLB／被球K中手指無礙續先發 大谷：大丈夫

2019-05-22 07:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top