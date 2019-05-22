高球／兆豐業餘賽 男隊劉永華、女隊楊斐茜單日最低

2019-05-22 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



劉永華第二輪70桿是單日最低表現。圖／中華高協提供 分享 facebook

108年兆豐全國業餘高爾夫夏季錦標賽暨2019年下半年國家隊選拔賽今天進入第二輪，現役國家隊員依舊強勢出擊，為連莊國家隊員取得好彩頭，包括國立體大應屆畢業生劉永華締造單日最低70桿，兩輪139桿，名次上升一席；首輪成績最佳的洪昭鑫則演出單日次低71桿，兩天138桿，依舊領先群雄。

女子組最佳演出也是現役國家隊員楊斐茜，博蒂、柏忌各2，成為第二輪唯一平標準桿72桿的女將，兩輪148桿，不但居女公開組（19歲以上）第一，亦為女子組最佳。楊斐茜胞妹楊亞賓則以兩輪150桿，在女子A組（16歲以上至19歲以內）暫居榜首。

男子選手僅4人低於標準桿，除公開組劉永華及洪昭鑫，另2人則是A組葉佳胤（大溪高中）及陳瑋利（新北佳林國中）的71桿，其中葉佳胤兩輪144桿，躍居分組第一，男子總排名第四，也是下半年國家隊員大熱門，他表示從小就期待入選國家隊，為國爭光。依選拔辦法，下半年國家隊員需經夏季賽及全國業餘錦標賽兩大賽事共八輪144洞的洗禮，再決選男、女各六人組成。

劉永華從第10洞出發，前九洞抓3隻小鳥，沒有柏忌，只打33桿，表現不錯，後九洞則栽在難度最高的第二洞，以雙柏忌收場。他自認鐵桿和推桿表現較佳，因第二輪禁止較佳球位擊球，選手只能在原地自行脫困，至少多出打2至3桿，否則成績可更好。

兩位國中生在男、 女B組的表現也可圈可點，台南新東國中廖信淳擊出女子單日次低的74桿，兩輪149桿，追平國家隊員黃亭瑄，兩人在女子B組並列第一。桃園平鎮國中賴昱禓75桿，則是男B組最佳，兩輪151桿也與螢橋國中陳亮宇並列第一。賴昱禓從2月的北區月賽、4月佛度盃台灣錦標賽，到5月北區月賽，已連拿三次冠軍，為最近三個月表現最佳的男B組選手。