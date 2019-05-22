頻道版權費談不攏 ELEVEN SPORTS擬斷訊

2019-05-22 21:11 中央社 記者楊啟芳台北22日電



ELEVEN SPORTS體育頻道與有線電視業者談不攏頻道版權費，預計6月開始，中嘉、大豐等系統無法收看。 截圖自ELEVEN SPORTS官方粉絲團 分享 facebook

ELEVEN SPORTS體育頻道與有線電視業者談不攏頻道版權費，預計6月開始，中嘉、大豐等系統無法收看。ELEVEN SPORTS表示，收到的版權費遠低於其他頻道，要捍衛自己的權利。

ELEVEN SPORTS台灣區總經理康小玲今天到NCC遞交頻道停止授權公函，預計從6月1日開始，部分有線電視系統業者（中嘉、大豐、天外天、全國數位）將會斷訊，家中是這幾個有線電視系統的民眾，無法收看ELEVENSPORTS頻道，主因是系統業者不願增加頻道版權費。

目前ELEVEN SPORTS負責轉播中華職棒Lamigo桃猿及統一7-ELEVEn獅主場賽事，占了一半比例，若真的斷訊，中職勢必會受到不小影響。

ELEVEN SPORTS行銷宣傳部經理賴彥蓉表示，「我們已經經營了3年，轉播中華職棒、NBA、英超等賽事，付出的轉播金並不亞於其他體育頻道，但實際上我們收到的頻道版權費，卻遠低於其他頻道，沒辦法足以支付成本。」

賴彥蓉說明，已經跟部分電視系統業者協商很久，如今必須採取這樣的動作，他說：「我們也很遺憾，但要捍衛權利，要有公平競爭的環境。」目前還要視NCC是否會出面協商處理，賴彥蓉說，當然希望有轉機，但如果沒有特別協調，確定會於6月開始斷訊。

不過賴彥蓉表示，凱擘、台固等系統會照樣上架，另外MOD有2台ELEVEN SPORTS頻道，最近還有推出新版APP，她說：「除了我們還有很多新進頻道，只希望能有更好的環境。」