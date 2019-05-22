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橄欖球／不想再回二級 中華隊亞錦賽力抗三強

2019-05-22 15:33聯合報 記者劉肇育╱即時報導

2019亞洲盃橄欖球錦標賽第一級盃賽將於29日與6月1日在台北田徑場點燃戰火。記...
2019亞洲盃橄欖球錦標賽第一級盃賽將於29日與6月1日在台北田徑場點燃戰火。記者劉肇育／攝影
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2019亞洲盃橄欖球錦標賽第一級盃賽將於29日與6月1日在台北田徑場點燃戰火，我國代表隊將在首場比賽遭遇新加坡，如能取勝就能達成保級任務，中華隊隊長孫維強表示，這次團隊將肩負起地主出賽的優勢與壓力，絕對「不想再回去（二級）」。

這次亞錦賽第一級賽事，參賽球隊包括我國、新加坡、斯里蘭卡與菲律賓，比賽將採取單淘汰制，29日的首場比賽將由我國對上新加坡、斯里蘭卡出戰菲律賓，勝隊將在6月1日進行冠軍賽，敗隊則在同日舉行季軍戰，四支隊伍中最後一名的將在明年降級到第二級。

我國代表隊去年在二級決賽擊敗泰國後今年升上一級，對於這次首場比賽將遭遇人高馬大的新加坡隊，文化大學體育系三年級的隊長孫維強說：「新加坡有不少洋人選手，前鋒體型都相當壯大，不過我們也要用靈活度與後衛的速度來攻擊，這次的目標就是保級，不想再回去了。」

中華隊總教練黃鴻龍指出，今年中華隊陣容與去年相比汰換了一半的球員，其中還有10名球員是就業人士，不過為了備戰這一次的賽事，選手都向學校與公司告假訓練，「我們的目標就是把最好成績留在國內。」

中華民國橄籃球協會對於今年賽事相當重視，希望透過協會的資源將好的比賽引進國內，更邀請來前日本國家代表隊總教練萩本光威擔任中華代表隊執行教練，希望透過他的過往經驗與指導來幫助中華隊取得佳績，球賽門票將在udn購票網販售。

中華隊田徑

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